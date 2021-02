Sin presentar registro Carrera por alcaldía de Juárez

Los aspirantes a participar por las alcaldías en el estado de Chihuahua por parte del partido de Morena tienen hasta el próximo domingo siete de febrero para presentar su registro de forma virtual, por lo que hasta el momento el diputado Benjamín Carrera quien busca participar por esta alcaldía aún no ha presentado su registro.

Benjamín Carrera Chávez, diputado local de Morena y aspirante por la candidatura a alcalde de Ciudad Juárez, aún no ha presentado su registro por esta contienda, ya que se encuentra analizando y preparando proyectos para este proceso.

Recalcó que por el momento se encuentra en platicas y analizando las posibilidades con varios actores políticos de Morena, con la intención de construir una candidatura de dignidad en beneficio de la comunidad juarense.

En cuanto a los trabajos y los acuerdos que se están realizando para participar en este proceso electoral, refirió que no quiere adelantare a ellos esto con el fin de poder salir en buenos términos y evitar conflictos, ya que desea salir fortalecido en el los comicios.

Así mismo comentó que la participación del senador Cruz Pérez Cuellar por la misma candidatura, informó desconocer si ya ha aceptado el contender o no, pues la invitación que se le realizó fue por parte de militantes, ya que esta en el derecho de participar como cualquier ciudadano ya que esto esta establecido dentro de la convocatoria.

“Yo no he escuchado ninguna posición oficial del senador, yo respeto todas y cada una de las decisiones que se tomen y nada más que no hay nada oficial, lo desconozco, hasta donde yo he escuchado no ha expresado ninguna opinión si acepta o no acepta la invitación que le hicieron algunos compañeros” expreso Benjamín Carrera.

