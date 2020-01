Sin resolver `secuestro´ de menonita; mañana se desahogarán pruebas ante juez

Mañana al medio día en el Juzgado Décimo por Audiencias, a cargo de la juez Aurelia Alejandra Martínez Rosales se desahogarán las inspecciones ofrecidas por el líder barzonista Gabino Gómez Escárcega en contra del economista Raúl Aragón Loya, luego de la demanda que presentó el barzonista por “malicia efectiva” por haberle señalado públicamente que el supuesto secuestro del menonita Johan Knelsen Teichroeb en noviembre de 2018 fue un montaje de Gómez y del menonita.

El también periodista Raúl Aragón en entrevista recordó además que dicha juez “es una de las beneficiadas del `cochinero judicial´, amiga cercana a Gabino Gómez y de la entonces consejera de la Judicatura Luz Estela Castro, por lo que estaría impedida para conocer del asunto, no obstante, la juzgadora no se ha excusado”.

Respecto al supuesto secuestro la Fiscalía General del Estado no ha presentado la investigación final, por lo que no se han determinado responsables, ni se han realizado detenciones; por su parte Johan Knelsen dijo que tal vez los que lo mandaron secuestrar e internar en un centro contra las adicciones en Delicias fueron sus propios hermanos, pero no da una razón clara por la cual ellos pudieran haber hecho tal cosa.

Por lo anterior los hermanos del menonita presuntamente secuestrado expresaron su intención de acudir ante las autoridades correspondientes para desmentir los supuestos de su hermano Johan por acusarlos falsamente además de recordar que este supuesto secuestro es inventado y ya se había “auto secuestrado” en tres ocasiones anteriormente.

Este presunto secuestro de Johan Knelsen, sus captores (no menonitas) no iban armados, y después de secuestrarlo, lo llevaron a un centro de adicciones en Delicias, en donde pagaron diez mil pesos en efectivo para que se quedara ahí, Johan siempre tuvo la posibilidad de salirse, pero no lo hizo durante varios días, expresó Aragón.





