Sistema de salud no prioriza la prevención: Secretario ante diputados

El Secretario Estatal de Salud, Eduardo Fernández, lamentó que en México no exista un sistema de salud, sino un sistema para curar enfermedades, esquema que no pretende prevenir sino curar, es decir, está dirigido a no defender a la sociedad de las enfermedades, sino a adquirir medicamentos, ambulancias y equipo para curar a la gente una vez que ha adquirido las enfermedades.

Reconoció que actualmente la sociedad ha venido cambiando y se cuida más, lo que se ha visto reflejado en la baja importante en las enfermedades gastrointestinales, por lo que aseguró que es importante que las instituciones prioricen la prevención.

Aseguró que en los 11 meses de gobierno que le restan a la administración, se trabajará en la urgente, lo prioritario y en sentar las bases para que el próximo gobierno arranque con un sistema de salud más eficiente, más estable y más dinámico.

En este sentido dijo que lo urgente es acabar con la pandemia en el menor plazo posible, por los efectos colaterales que se están ocasionando, golpeando a lo social, económico y al propio sistema de salud.





