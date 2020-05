Sobrecupo en camiones no es culpa de choferes

El dirigente estatal de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem), que agrupa a concesionarios del transporte público, Francisco Salcido, señaló que el Gobierno tiene la responsabilidad de proveer a los choferes de camiones y taxis de insumos como cubrebocas y gel antibacterial, situación que nunca ha hecho, pues está ajeno a las necesidades de los transportistas.

Además, dijo que las autoridades sólo han amenazado con multar o hasta suspender la circulación de las unidades, a los choferes que no lleven cubrebocas, e incluso a quienes trasladen a pasajeros sin esta protección.

“Los transportistas están subsistiendo con la cuarta parte de los ingresos que tenían, y a esto se suma que las maquiladoras han dejado de trabajar, por eso hicimos la petición para que el Gobierno nos apoye, pero hasta ahorita no hay respuesta”, indicó el entrevistado, al señalar que Gobierno no ha dicho “esta boca es mía”.

Asimismo, agregó que el problema en cuanto al aforo en los camiones es que los choferes no pueden estar peleando con la gente para que suban protegidos o no llenen de más los camiones, “en este sentido hago un llamado a los ciudadanos, no tiene caso que el camión se llene de más, y es responsabilidad de cada uno protegernos”.

Refirió que no es un tema de los choferes, y es el Gobierno quien tiene que generar las condiciones de sanidad, no sólo apoyando con insumos como cubrebocas, sino también puede colocar personas, “porque puede hacerlo” que estén en las paradas de los camiones, y que revisen que se guarde la sana distancia y que los usuarios lleven cubrebocas, pues el chofer es el que menos culpa tiene.

“El Gobierno muchas veces no enfoca la preocupación que debe tener su capacidad coercitiva, y pretende sancionar al que menos culpa lleva”, afirmó Francisco Salcido.

Por otra parte, reiteró el llamado a los ciudadanos para que utilicen cubrebocas para subir a los camiones, y adelantó esperar que ante la nueva normalidad los empresarios sean honestos y éticos con los trabajadores para cumplir con el protocolo establecido para el regreso a labores, pues de no seguirse puede resultar contraproducente.

No nos corresponde, pero si nos lo solicitan, lo haremos con gusto: director de Transporte

El director de Transporte, David Holguín, señaló que no corresponde al Gobierno dotar de insumos como cubrebocas y gel antibacterial a los choferes de camiones urbanos o de taxis, e indicó que en las reuniones que han tenido con la Catem se ha dejado claro que la responsabilidad de comprar estos artículos es de los concesionarios. Sin embargo, dijo que tampoco están cerrados a apoyar a los transportistas y que si hacen la petición, les dará su apoyo.

Además señaló que semanalmente alrededor de 22 choferes de taxis y camiones urbanos han sido multados por no cumplir con la medida de aforo vehicular permitido para guardar la sana distancia, o bien por no usar cubrebocas y las multas oscilan entre los 3 mil 500 y los 6 mil 500 pesos.

“Se han levantado infracciones por medidas que el operador debe tomar, y estamos hablando de unas 20 a 22 por semana, entre autos de alquiler y el urbano colectivo, esto es en la ciudad, y esta misma cantidad se han levantado en Ciudad Juárez cada semana.

Señaló que en el caso de los taxistas, al declararse la emergencia sanitaria se les dio a conocer que sólo debían trasladar a dos pasajeros por viaje, así como usar cubrebocas, y una solución jabonosa con una franela para limpiar el auto luego de cada viaje.

Tanto los cubrebocas como la solución jabonosa, dijo, se acordó que es responsabilidad de los mismos concesionarios, “sin embargo, no estamos cerrados en caso de que exista una solicitud concreta, de que se le surta, lo haríamos con gusto”, señaló el director de Transporte, al asegurar que en ningún momento han recibido la solicitud por parte de los concesionarios.

Además dijo conocer la inconformidad de este sector, por la rentabilidad de los camiones, ya que se quejan de que ha sido difícil mantener el ingreso que regularmente tienen para dar el servicio, “pero es una situación que estamos afrontando todos, empresarios de hoteles, de restaurantes y muchos otros sectores”.

Por último, señaló que al menos durante lo que resta del mes de mayo, el servicio de transporte colectivo continuará con un horario restringido, y estarán en espera de que se anuncien nuevas medidas, ya sea continuar igual o empezar a relajar el servicio, “aún no hay información, pero parece que la Federación anunciará la liberación de restricciones, estaremos atentos”, puntualizó.