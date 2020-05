Busca vencer la batalla contra el cáncer

La pasión por la vida y la alegría de la juventud opacan el cáncer en etapa avanzada que ha le ha sido diagnosticado a César Miramontes, un joven de apenas 25 años quien se encuentra librando la batalla contra la enfermedad, y sorteando obstáculos como la falta de medicamentos en el servicio de Salud donde se atiende.

RECIBE EN TU EMAIL LAS NOTICIAS MÁS IMPORTANTES DE JUÁREZ, PARRAL Y CHIHUAHUA, SUSCRÍBETE AQUÍ GRATIS

“Voy en mi séptima quimioterapia, y es la segunda vez que en el Seguro no cuentan con una de ellas. No puedo retrasar mi tratamiento, ya que de no seguir con él, mi metástasis puede crecer, en vez de ayudarme a disminuir”, compartió.

El proceso que enfrenta César está en la etapa 3, con metástasis, es decir, que hay células cancerígenas que han llegado a sus ganglios y a un pulmón. De ahí la importancia de no interrumpir el tratamiento, para detener su avance.

El joven, estudiante del último semestre de Ingeniería Industrial, en el Instituto Tecnológico de Chihuahua, ha tratado de adquirir el medicamento por sus propios recursos, sin embargo, el costo es elevado y rebasa sus posibilidades, por lo que ha puesto a disposición de quien tenga la voluntad y recursos de apoyarlo un número de cuenta bancario, donde recibe donaciones para sufragar su tratamiento.

Los apoyos se reciben en la tarjeta de Bancomer con el número de cuenta 4555-1030-0431-3071.





Te puede interesar:





Noroeste Aseguran una antena en Nonoava

Círculos [GALERÍA] Pierden a familiares tras luchar contra el Covid-19, testimonios





Noroeste Se encuentra estable policía herido el día de ayer