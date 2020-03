Solicita Diputado Parga ampliar prevención en escuelas de todos los niveles

Presenta Diputado Parga, iniciativa a fin de exhortar al Gobernador Javier Corral, a través de la secretaria de Educación, para que de manera urgente se suspendan clases de todos los niveles educativos, así como labores de los docentes y personal administrativo a partir del este día.

En su exposición de motivos manifestó que ante el panorama que ha ocasionado el coronavirus, y ante la cercanía de que pase México a la etapa 2, las autoridades sanitarias y educativas han resaltado que no se puede considerar una emergencia, y no se han establecido las medidas adecuadas para evitar y prevenir su propagación en el país.

Refirió que esto no significa que se deban de tomar como vacaciones, sino como un aislamiento para evitar contagios, son medidas recomendadas por expertos en salud, por lo cual es muy importante tomar medidas urgentes y extraordinarias para evitar primeramente contagios y luego la propagación de este virus.

“Debemos reconocer que se trata de una cuestión de salud pública, y que nos encontramos ante una situación extraordinaria, sobre la que deben tomarse todas las medidas que correspondan, a fin de evitar llegar a vivir situaciones como están actualmente en Italia y en España, donde no se tomaron las acciones desde el inicio y se volvió una situación difícil de controlar” mencionó el legislador.

Expresó que no se puede esperar hasta el día 20 para suspender las clases para los alumnos y hasta el 24 para que no haya labores para los docentes; debe ser desde ya la suspensión, no estar a la espera de que se vuelva como en Italia o España una contingencia difícil de controlar, sino que sean medidas preventivas.