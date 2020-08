Solicita párroco se considere a las misas como actividad esencial

Después de casi cuatro meses sin celebrar misa, el párroco de El Buen Pastor, Pbro. José Félix Chávez Cordero, hizo un llamado al gobierno estatal para que verifique las adecuaciones que se han realizado en los templos y parroquias católicos, como parte de las medidas de prevención del SARS CoV2, y solicitó que se permita asistir a la celebración de la misa, al afirmar que la espiritualidad debe considerarse como una actividad esencial.

“Nos están orillando a celebrar clandestinamente, la verdad es eso. Yo no voy a dejar morir a mi enfermito sin los primeros auxilios, desde este lado, vemos una cierta clase de persecución religiosa, porque vemos que abren restaurantes, bares, aglomeración de gente en muchos ámbitos y a nosotros ni se toman la molestia de ver si nos pueden dar oportunidad de abrir poco a poquito. No sabemos por qué no se nos permita, porque no se nos ha dado una razón”, aseveró el Padre Félix.

El sacerdote destacó que entre la feligresía hay versiones de que dos parroquias y una capilla fueron cerrados por Gobernación por la celebración de la Santa Misa de forma clandestina: la Capilla de Nuestra Señora del Carmen, la Parroquia de Nuestra Señora de la Soledad, y la Parroquia del Espíritu Santo, sin que se haya confirmado por las oficinas parroquiales, ni por Gobernación Municipal.

En ese sentido, aclaró que si se considerara la misa y la impartición de sacramentos como actividad esencial, y se abrieran con todas las medidas ya establecidas por el arzobispo de Chihuahua, Monseñor Constancio Miranda Weckmann, de acuerdo a la circular que giró entre las parroquias para la reactivación cuando lo considere pertinente la autoridad de Salud, se podría regular y vigilar mejor la actividad eclesial, y se tendría mayor consuelo hacia los fieles, quienes pasan una de las más severas crisis sociales, de salud, y económica, para la que puede brindar la Iglesia consuelo espiritual.

“Hemos hecho una inversión para tener todas las medidas de seguridad, con gel, tapetes, todo el templo sanitizado, tres metros de distancia de otra persona. No ha acudido nadie a certificarnos de gobernación, ni siquiera a revisar lo que hemos hecho. Como actores sociales, parte de la actividad social, las iglesias tenemos también nuestro lugar, nuestra importancia, la impresión que nos da, es que como no generamos ingresos para nadie, por eso no se ve la voluntad política. Me gustaría que viniera alguien de gobierno y me preguntara qué medidas hay, como hace Protección Civil cuando se hacen kermeses, que lo hagan igual. Ahorita ni siquiera ingresos tenemos, desde la parte económica, de dónde quiere el gobierno que sobrevivamos, ¿nos van a condonar para pagar la luz, para pagar el seguro? Lo que vamos a empezar a hacer es a clausurar servicios, ni para pagar el internet, ni transmitir la misa por Facebook, y ¿qué va a hacer la gente? Protestas civiles o pacíficas para que el gobierno nos voltee a ver”, dijo Chávez Cordero.

Sobre la transmisión de las misas vía internet y la impartición de pláticas prebautismales o para realizar los sacramentos vía zoom, el padre Chávez Cordero, las calificó como medidas provisionales o accidentales, que les permiten salir del paso temporalmente, pero que realimente son “parches”, de los que se vieron obligados a realizar para continuar con la práctica de la fe.

