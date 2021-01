Solicitan apoyo para Alain Yael

Luego de ser arrollado por un conductor ebrio el pasado 15 de enero, perdiendo las dos piernas en el incidente, la familia de Alain Yael solicita apoyo para gastos médicos y terapias que requiere para su recuperación.

Alain Yael Márquez Rentería tiene 19 años y junto con su madre es el único sustento de sus dos hermanas pequeñas.

“Sí necesitamos apoyo por ese lado, porque cambia todo de la noche a la mañana, le cortaron las dos piernas en el accidente. Andaba borracho y sin luces, fue a las cinco de la mañana”, dijo la señora Alma Angélica Rentería, quien señaló que su hijo requiere terapia y medicamentos, “supuestamente lo iban a mandar del seguro, pero ni siquiera del seguro nos fueron a visitar”.

Yael fue dado de alta ayer y requiere medicamento para los fuertes dolores que está sufriendo y que no le permiten dormir y descansar adecuadamente.

El joven laboraba en una maquila y estaba esperando que pasara la pandemia para meterse a estudiar.

Asimismo, Alma Angelina Rentería indicó que el conductor responsable fue detenido, “pero dijeron que supuestamente no ameritaba cárcel, metimos un licenciado y ya lo metió como accidente culposo, pero ahí en Previas nomás le fijaron fianza y querían que les firmara un documento, yo no les firmé nada”, declaró.

Yael fue atendido en el Hospital Morelos del Seguro Social, “quieren que todo los gastos se los esté llevando, pero yo no puedo estar dejando a mi hijo solo y no tengo en qué moverme para andar con él para arriba y para abajo. Soy madre soltera tengo otras dos niñas más chiquitas, ahorita no estoy yendo a trabajar, he estado atendiendo a mi hijo”.

Si desea usted hacer alguna aportación para apoyar a Yael, deposita en la cuenta número 5256783047804092 de Banamex, a nombre de Alma Angelina Rentería Sáenz.

