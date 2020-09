Solicitan apoyo para mujer atropellada en Aldama

Eva Corina, quien es víctima de atropellamiento en la colonia Obrera de Ciudad Aldama, luego de haber recibido el alta de la hospitalización por las severas lesiones que presentó, se queja de intensos dolores en todo el cuerpo, sin embargo, su esposo Alejandro Camacho no tiene recursos para llevarla a que reciba atención médica, luego de haberse endeudado en préstamos para que le realizaran las cirugías que necesitaba por más de 150 mil pesos.

“Mi esposa tuvo recaídas médicas desde el día jueves 3 del mes de agosto de este año 2020. Mi esposa tuvo dolores muy fuertes en todo su cuerpo por las quemaduras de la fricción del arrastre del vehículo que la atropelló y por el momento no hemos podido ir a un Hospital para que la revisen o le den medicamento para dolor por las lesiones, ya que me van a pedir dinero y pues nos otros ya no tenemos dinero para pagar más en hospital. Siento una impotencia muy fuerte que mi esposa tenga que aguantar el dolor de sus lesiones por falta de dinero mientras el conductor del vehículo anda libre con la autorización de la Fiscalía General del Estado Chihuahua y Aldama”, manifestó con profunda impotencia Alejandro Camacho Arzate, esposo de Eva.

Las necesidades más apremiantes son vendas, gasas, almohada, bolsa de colostomía, pañales para adulto, y sábanas médicas.

Desesperado por la situación, Alejandro está pidiendo la ayuda de la ciudadanía para solicitar insumos médicos y monetarios para darle una atención médica a su esposa, quien quedó con todo el cuerpo lleno de contusiones, incluyendo la cara, donde tiene lesiones que le impiden hablar. Por lo anterior, puso a disposición la cuenta de

Oxxo 4766 8414 8554 3998, a nombre de Alejandro Camacho Arzate, donde mencionó que recibe donaciones hasta de 5 pesos, para poder solventar los gastos.





