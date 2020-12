Solicitan desafuero de Cruz Pérez Cuellar por “nómina secreta”

Como resultado del Operativo Justicia para Chihuahua, la Fiscalía General del Estado, envió al a la Cámara de Diputados, una solicitud de desafuero del Senador Cruz Pérez Cuellar, para que sea investigado por haberse beneficiado con recursos ilegales a través de lo que se conoce como la “nomina secreta”.

El día de hoy se entregó la solicitud para que se analice el desafuero del Senador de la República, toda vez que cuentan con información de que durante la pasada administración, pudo haber recibido dinero de parte del ex Gobernador César Horacio D.J. como a varias personalidades, funcionarios y personajes del estado.

En un documento firmado por el Fiscal General se pide que la Cámara “emita declaración de procedencia que permita al Ministerio Público ejercitar acción penal persecutoria en contra del servidor público Cruz Pérez Cuéllar”, según el oficio recibido la mañana de este primero de diciembre.

Hasta el momento no se ha dado a conocer el monto que habría recibido el Senador, sin embargo, se estima que supere los 5 millones de pesos, como parte de las aportaciones mensuales que entregaba el ex Gobernador y por el cual mantiene en prisión al ex líder juvenil, Cristopher J.B. quien se benefició de la misma forma.

Es de mencionar que en lo que va de los últimos días han trascendido que la Alcaldesa María Eugenia Campos, como el Secretario del Ayuntamiento, César Jáuregui, fueron dos personajes más que se favorecieron con la entrega de dinero, que en su conjunto recibieron 10 millones de pesos, según el documento elaborado por el Gobernador del Estado.

