Solicitan despensa para mujer enferma, en la colonia Miguel Sigala

Cecilia Espinoza Torres padece diabetes, presión alta y desgaste de rodillas, se le dificulta caminar y en consecuencia salir a trabajar, por lo que solicita el apoyo de la comunidad para recibir artículos de despensa.

La señora, de 56 años de edad, trabajaba limpiando casas tres veces a la semana, pero desde hace 15 años que se le detectó la diabetes tuvo que dejar de hacerlo y está al cuidado de su hija Esmeralda Olivas quien la atiende día y noche.

“Los vecinos me regalan una bolsita de sopa, o tortillas, ando pidiéndoles, que puede uno hacer. Tengo otro hijo, pero tiene su familia y me ayuda cuando puede, me compra mandado”, comentó la señora Cecilia.

Luego del apagón del lunes el servicio de electricidad ha sido intermitente y corre en riesgo de que su insulina se eche a perder.

Cecilia y su hija viven en el número 110 de la calle 20 de Noviembre, en la colonia Miguel Sigala, al norte de la ciudad. Si estás interesado en apoyar con artículos de despensa para Cecilia y su hija Esmeralda, comunícate al teléfono 614-316-9542.