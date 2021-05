Solicitará MC al IEE examen antidoping para participar en debate

Luego de que la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano acudiera al Colegio de Médicos de Chihuahua para solicitar su apoyo en la realización y supervisión del examen antidoping para aspirantes a puestos de elección popular, Francisco Sánchez Villegas, Coordinador Estatal de Movimiento Ciudadano, señaló que presentarán una solicitud formal al Instituto Estatal Electoral para establecer este examen como requisito para participar del debate entre candidatos y candidatas a la gubernatura.

En ese sentido, apuntó Sánchez Villegas, es necesario que los organismos electorales establezcan los mecanismos para garantizar que los perfiles que aspiran a un puesto de elección popular cuenten con todas las credenciales para representar a la ciudadanía y encabezar los espacios de la administración pública.

“Vamos a pedirle al Instituto Estatal Electoral que sea requisito indispensable para participar en el próximo debate realizarse esta prueba antidoping. El candidato o candidata que no quiera dar su perfil para que la comunidad chihuahuense conozca efectivamente si están limpios, me parece que no puede tener las suficientes credenciales para participar en este debate”, indicó el Coordinador.

De acuerdo a la solicitud promovida por Movimiento Ciudadano se busca que estas pruebas toxicológicas se realicen en los laboratorios avalados por el Colegio de Médicos y con los parámetros científicos indispensables para garantizar la validez de las mismas.

De tal manera que, en la solicitud ante el IEE, se pedirá formalmente el establecimiento de este requisito para participar del próximo debate entre las y los candidatos a la gubernatura programado para el próximo 20 de mayo.