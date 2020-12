Solicitarán ocho su registro a la candidatura a gobernador por Morena

Son ocho los actores políticos de Morena que acudirán el próximo sábado 5 de diciembre a la Ciudad de México para presentar su solicitud de registro como aspirantes a la candidatura a la gubernatura por Chihuahua.

Rafael Espino, Cruz Pérez Cuéllar, Juan Carlos Loera, Carmen Almeida, Bertha Caraveo, Martín Chaparro, Víctor Quintana y Leticia Ortega son quienes buscan participar por la candidatura en mención, sin embargo una vez que se analicen los perfiles, el CEN de Morena aprobará sólo cuatro registros como precandidatos.

La convocatoria emitida por Morena, en torno a la candidatura a la gubernatura por Chihuahua, prohíbe estrictamente a los participantes en el proceso a realizar señalamientos o actos de violencia en contra del partido, de las dirigencias o de los otros aspirantes, en caso de que esto no se respete, se procederá a la cancelación del registro a la candidatura.

Los aspirantes de esa candidatura deberán presentarse el 5 de diciembre en las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional, con la solicitud y la documentación requerida por ese instituto político.

Dentro de los requisitos destaca la constancia de la militancia en el partido o comprobar sus aportaciones al proyecto de la Cuarta Transformación, lo que será analizado por la Comisión Nacional de Elecciones; asimismo deben presentar una carta en donde se comprometan a no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

Una vez valorada la documentación, se anunciarán los cuatro registros aprobados que pasarán a la siguiente etapa, mismos que serán sometidos a una encuesta y a un estudio de opinión, para determinar quién es el candidato idóneo para representar a Morena, mismo que se dará a conocer a más tardar el 1 de febrero.

