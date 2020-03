Sólo 70 llamadas por sospecha de Covid-19

Un total de 70 llamadas se han registrado en el Centro de Emergencias de URGE, de las cuales sólo 11 se consideran sospechosas a Covid-19, ello en un lapso de 5 días. A la fecha existe un caso sospechoso en el municipio de Parral, otros 11 han sido descartados.

El doctor Gumaro Barrios Gallegos, subdirector de Epidemiología de la Secretaría de Salud, explicó que desde el sábado se inició con la atención telefónica a través del 911 en coordinación con URGE, a fin de cuantificar el número de llamadas y brindar la atención médica vía remota, así como orientación en caso de cumplir con los requisitos para considerarse como caso sospechoso.

En el centro de emergencias se cuenta con médicos que atienden a los posibles casos de Covid-19, quienes se encargan de verificar cada uno de los síntomas. La doctora Irma Leticia de Jesús Ruiz González, subdirectora de Medicina Preventiva y titular de Promoción de Salud, informó que se cuenta con un protocolo para la toma de muestras a fin de evitar que acudan a los nosocomios, ya que eso puede causar una dispersión. Dentro de los síntomas están la tos seca, malestar general y escurrimiento nasal.

Se informó que en dos ocasiones se ha aumentado la capacidad de atención del 911, donde se les informará si es necesario estar aislado, “la pandemia es un compromiso de todos, el actuar no sólo depende de la Secretaría de Salud, sino de la población al hacer lo que se les pide para disminuir el caos”.

El doctor Gumaro Barrios Gallegos, subdirector de Epidemiología de la Secretaría de Salud, señaló que en Parral, en el Hospital de Jesús, se informó de un presunto caso de Covid-19, a la fecha se está en espera del resultado de la muestra para conocer si el caso se confirma o se descarta.

La doctora Leticia Ruiz destacó que la próxima semana los niños y niñas deben de estar en aislamiento preventivo, “es nuestra responsabilidad lavarnos las manos y ponernos gel, no esperemos que nos lo digan”.

Exhortó a la población a mantener la calma y actuar con acciones contundentes desde la familia como lavarse las manos frecuentemente, toser en antebrazo, usar gel antibacterial y desinfectar superficies.

Hay que destacar que la entidad permanece en la etapa 1 de la pandemia, la cual se conoce como importación viral del Covid-19. Mientras que el virus no se disperse no se puede pasar a la segunda fase. Instó a la ciudadanía a llamar al 911 y ahí se le indicará si debe acudir al hospital o no, puesto que es importante no saturar los hospitales cuando no se tiene el perfil de sospechoso.

La doctora resaltó que seguir las recomendaciones evitará el caos en esta pandemia, por lo que es muy importante permanecer el mayor tiempo posible en casa, no viajar de no ser indispensable, además de no compartir noticias falsas que se difunden en las redes sociales.

Recomendó que en los recintos laborales se promueva el constante lavado de manos del personal y la frecuente limpieza de las áreas de trabajo, así como la conveniencia de elaborar planes de contingencia, por si es necesario reducir el número de trabajadores en caso de que se avance a otras fases de la pandemia.

