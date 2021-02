Sólo dos empresas están autorizadas para vender oxígeno medicinal

Sólo dos empresas en la ciudad cuentan con autorización para comercializar oxígeno medicinal, al estar registradas ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), por lo que la dependencia hace un llamado a no adquirir estos insumos en otros locales que pueden poner en riesgo la salud y la vida de las personas.

Por su parte, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) informó que la Federación lleva a cabo la regulación para la venta de contenedores, y hasta el momento sólo dos empresas cumplen con los lineamientos para operar: Infra y Axair, ambas con varias sucursales en la ciudad y en otros municipios. Dichas empresas también están avaladas por la Procuraduría Federal del Consumidor.

La Coespris informó que además se ha alertado a la población para que no adquiera el oxígeno industrial, pues éste puede significar un enorme riesgo, y pese a que en muchas ocasiones no provoca resultados adversos, la utilización en pacientes es riesgosa, pues se debe tomar en cuenta la condición de cada persona.

Por parte de Cofepris, no se han ubicado otros locales que oferten tanques de oxígeno abiertamente, aunque se sabe que se ha comercializado a través de internet, tanto en plataformas como en redes sociales, que no cuentan con un local establecido, por lo que no hay dirección en la que se les pueda sancionar o clausurar la actividad.

Ante esto, ambas instancias (Cofepris y Coespris) hacen el exhorto a no adquirir contenedores en lugares que no estén acreditados, mucho menos cuando la venta se realiza por medios electrónicos.

Además del llamado para adquirir los tanques de oxígeno en lugares registrados, la Cofepris informó que éstos deben estar indicados por un profesional de la salud, además de que es importante que la población notifique sobre problemas de calidad e incidentes adversos relacionados con el uso de dispositivos médicos empleados en la oxigenoterapia.

Para el uso de estos contenedores se deben seguir correctamente las indicaciones del médico que prescribe la oxigenoterapia, así como las del fabricante para evitar algún daño.

Además, hay que recordar que el oxígeno promueve la combustión, por lo que debe ser utilizado en tomas de corriente y con cables de alimentación en buenas condiciones, para evitar posibles incendios.

No se debe limpiar el concentrador cuando esté conectado y es necesario conocer todas las precauciones detalladas en el manual de usuario.