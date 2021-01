Solo rumores mí salida del PAN: Riggs

Miguel Alonso Riggs, diputado federal del Partido Acción Nacional, informó que por el momento las declaraciones que se han realizado en torno a su salida del PAN para integrarse al Partido Movimiento Ciudadano, son solo rumores.

“Son puros rumores, si me invitaron a Movimiento Ciudadano, si me invitaron claro pero eso a que vaya a decidir pues no”, comentó que por parte de los líderes del partido MC le realizaron la invitación pero no está en sus planes abandonar a su partido.

Agregó que ni siquiera está contemplando el buscar participar en el próximo proceso electoral por la alcaldía de Chihuahua por otro partido, por lo que no descarta participar para ser el candidato a está por parte de Acción Nacional.

El registró para los precandidatos a la alcaldía de Chihuahua será este miércoles, fecha que se ha cambiado varias veces ya que en un inicio se tenía contemplado que este fuera el pasado lunes, cambiándolo al día de hoy y por ultimo modificándolo para el día de mañana.

“El registro lo movieron, pues es que el registro iba a ser hoy, en un principio iba a ser el lunes 25 y luego el martes 26 y luego ayer en la noche como a las 11 lo cambiaron al miércoles” comentó el diputado federa Riggs.

Hasta el momento desconoce si su registro lo realizara en la capital de Chihuahua o en la Ciudad de México, esto de pende de cómo termine la comisión en la que estará presente esta tarde, en base a ello decide si se queda en la Ciudad de México o regresa a Chihuahua para su registro.

