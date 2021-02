Sólo tres partidos han definido candidato a la alcaldía de Chihuahua

Hasta el momento el PAN, PRD y PRI son los partidos que han dado a conocer los nombres de quienes encabezarán sus candidaturas a la presidencia municipal de Chihuahua, asimismo Morena y Movimiento Ciudadano, estarán definiendo entre sus aspirantes, mientras que se tienen pendientes las alianzas que entablarán los partidos políticos restantes o los candidatos que nombrarán.

Son el partido Morena, Movimiento Ciudadano, el Partido del Trabajo, el Partido Nueva Alianza, Partido Encuentro Solidario, Partido Verde Ecologista de México, Redes Sociales Progresistas y Fuerza Social por México, los que aún no han oficializado candidatos o coaliciones, sin embargo los tiempos electorales les permiten definir hasta el mes de marzo.

En el caso del PAN y el PRD, su candidato será Marco Bonilla, quien obtuvo la candidatura tras vencer a Roberto Lara Rocha, en la elección interna de Acción Nacional, en donde también se eligió a la candidata a la sindicatura y los candidatos a los cinco distritos electorales locales; este candidato será el del PRD también debido a la alianza que firmaron para ir juntos por la gubernatura y la alcaldía capitalina.

Por su parte este domingo 21 de febrero cuando el empresario Sergio Carillo, rindió protesta como candidato del PRI por esta alcaldía capitalina.

En Morena los aspirantes son el ex panista Carlos Borruel y el ex priista Marco Quezada, ambos ex presidentes municipales y quienes hoy buscan nuevamente ese cargo pero por el partido guinda; situación similar que ocurre en Movimiento Ciudadano, en donde se disputarán esa candidatura el ex panista Miguel Riggs y Alan Falomir, actualmente los dos aspirantes son diputados federales por Chihuahua.

La dirigencia del Partido del Trabajo, anunció su intención de lanzar a Lilia Aguilar como su candidata a la presidencia municipal de Chihuahua, sin embargo el acto no se ha oficializado hasta el momento.