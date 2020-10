Son adultos jóvenes la mayoría de los contagiados de Covid-19

La población adulta joven de entre 20 y 50 años concentra el 80% del total de contagios por Covid-19 en la entidad, de tal forma que de los más de 21 mil casos registrados hasta el día de ayer, 17 mil 300 son personas de este rango de edad.

La directora de Promoción y Control de Enfermedades, Leticia Ruiz González, informó que este sector de la población es el más vulnerable a contagiarse, debido a que son quienes más permanecen fuera de casa, ya sea en centros de trabajo, tiendas e incluso fiestas.

Añadió que en el caso de las personas que requieren ser hospitalizadas e incluso quienes más fallecen a consecuencia del virus, la mayor parte, más del 65%, son adultos mayores de 65 años, que además tienen al menos una condición de comorbilidad como diabetes, obesidad, asma, hipertensión o tabaquismo.

“La población joven de mediana edad permanece más fuera de casa, un factor es porque están en la edad más productiva, o bien, porque por actividades ajenas al trabajo acuden más a sitios con mayor afluencia de personas, lo que los convierte en la población con más casos, aunque no con más decesos”, señaló.

Pese a que el sector salud ha señalado que hay grupos vulnerables entre los que no se encuentra la población adulta joven, con el paso de los meses se ha visto una mayor relajación en lo que a toma de medidas sanitarias se refiere, y entre éstas destaca el no usar cubrebocas, o usarlo parcialmente, así como acudir a lugares de mayor afluencia.

Por otra parte, si bien los adultos mayores de 60 años suelen ser población más vulnerable, se ha visto mayor responsabilidad y no suelen ponerse en riesgo para no contraer el virus, por lo que tienden a cumplir menos con medidas como el distanciamiento social, la cuarentena o el uso de mascarillas en espacios públicos.

Cabe señalar que gran parte de la población joven que se contagia de Covid-19 no presenta dificultades para sobreponerse de la enfermedad, excepto los casos de personas que tienen alguna enfermedad como diabetes, hipertensión o padecen de obesidad.

Los factores de comorbilidad que hasta el día de ayer presentó la Secretaría de Salud del Estado muestran que de las personas, 2 casos corresponden menores a un año; 1 caso a un año de edad; cuatro, de 2 de 5 años; 1 caso de 10 a 14 años; 1 de 15 a 19; 10 de 20 a 24.

A partir de los 25 años, se puede observar una mayor cantidad de decesos, ya que si bien, se señala que son los adultos mayores de 60 años quienes más fallecen, con el paso de los años y con la presencia de enfermedades crónicas en adultos jóvenes, se muestra un mayor incremento en muertes.

Los casos de decesos entre 20 y 25 años, son 29; 37 casos de 30 a 34 años; 48 en personas de los 35 a 39 años; 100 casos en personas de 40 a 44; 147 de 45 a 49; 158 de 50 a 54; 196 de 55 a 59.

A partir de los 60 años, se percibe el aumento, de tal forma que 242 personas entre los 60 y 64 años han fallecido a consecuencia del Covid.19; 202 de 65 a 69 años; 192 de 70 a 74; 161 de 75 a 79; 121 de 80 a 84; 55 de 85 a 89; 21 de 90 a 94; 10 de 95 a 99 y 3 de 100 a 104 años de edad.

Pese a no ser la población joven la que más decesos y complicaciones presenta, la Secretaría de Salud es clara en señalar que el tener menor edad no exime a las personas a no enfermarse, o a no presentar complicaciones, pues se han tenido casos en los que incluso personas sanas han tenido complicaciones para recuperarse.

*Para saber:

Contagios acumulados: 21,634

Contagios adultos jóvenes: 17,300

Proporción: 80%

Probabilidad de recuperación sin complicaciones: 85%

Condiciones de complicaciones: Diabetes 22%

Obesidad: 18%

Hipertensión: 32%

Otras: 28%