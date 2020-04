Suben ferreteros 11% precio del cemento

Los precios del cemento en bulto registraron un aumento de 11.40% en menos de una semana de que se detuviera la producción del mismo, así como algunas de las ferreterías de la ciudad ya reportan desabasto de materiales.

Esto se registró luego de un sondeo realizado por esta casa editora en algunos de los establecimientos de venta de material para construcción de la ciudad, los cuales reportaron desde falta de material hasta aumentos de precios.

“Si quieren comprar una cantidad considerable, como 30 bultos de cemento, sí se los podemos vender, pero tienen que darse prisa, ya que no podemos dejar apartado, porque está viniendo mucha gente”, señaló uno de los dependientes de estos negocios.

A consecuencia del aumento de la demanda y la escasez del producto, algunos de los ferreteros han aumentado el costo de los bultos de cemento, el cual pasó de entre 180 y 185 pesos la semana pasada a entre 199 y 205 pesos esta semana.

“En cuanto se enteraron que no iba a haber material, vino mucha gente a comprar mucho para los trabajos que iban a hacer en sus casas, y como no están surtiendo, no hemos tenido manera de comprarlo otra vez”, señaló otro de los ferreteros.

En relación con el resto de materiales de construcción, algunos que son de importación también han visto aumento en sus costos, como lo son algunos adhesivos y herramientas de trabajos especiales.

En cuanto a la empresa, aún está en tela de juicio si se mantendrá el cierre hasta el mes próximo, como se ordenó en un principio por el Diario Oficial de la Federación, o si reactivará sus trabajos por tener algún proyecto especial de Gobierno Federal.





