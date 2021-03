Sugiere IMSS consumir alimentos de cuaresma

La Oficina de Representación del IMSS en Chihuahua del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), exhorta a la población a consumir alimentos tradicionales de la Cuaresma, sustituyendo carnes rojas y sus derivados, por carnes blancas como el pollo, pescados y mariscos adicionados con vegetales frescos, semillas ricas en vitaminas, proteínas, minerales y fibras saludables para el organismo.

De acuerdo con el IMSS, estos alimentos son más saludables que los consumidos el resto del año, sobre todo para pacientes con diabetes e hipertensión arterial, por su bajo contenido de grasas, lo que además ayuda a mantener el peso ideal en las personas.

El salmón, ayuda a pacientes con algún tipo de cáncer, pues el omega 3 previene la metástasis (propagación del cáncer a otros órganos); otras características es que mejora la salud cardiovascular y controla los triglicéridos en la sangre, contiene dos veces menos colesterol que la carne roja y no contiene azúcares.

Durante esta época se puede adquirir el hábito de consumir con mayor frecuencia alimentos ricos en fibras, como la zanahoria, papa, brócoli, calabaza, entre otros, combinados con pescado o pollo; se pueden preparar en ensaladas o en taquitos, asados, a la cacerola o al vapor; por su preparación no requiere de aceite, con ello estos platillos contienen menos grasa.

Se padezca alguna enfermedad o no, los productos de cuaresma son saludables durante todo el año, por lo que el IMSS recomienda incluirlos en la dieta habitual de todo el año teniendo siempre la precaución de comprarlos en lugares con las condiciones de refrigeración adecuada, no consumirlos en la calle, lugares de dudosa higiene o que no cuenten con el almacenaje correcto.

Para el consumo de mariscos, se recomienda cerciorarse de no ser hipersensible a alguno de los productos, pues se puede sufrir alguna alergia o reacción adversa a camarones, cangrejo u otras especies del mar.

