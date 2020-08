Suman 12 los cercanos a César que buscan amparo

Su esposa, tres hijos, tres hermanos y por lo menos cinco personajes cercanos han tramitado amparos en diferentes salas en Chihuahua, México y Estados Unidos, para evitar detenciones, esto tras la captura del exgobernador César Horacio D. J. quien actualmente se mantiene en prisión en los Estados Unidos.

El pasado 8 de julio, el exgobernador fue capturado en la ciudad de Miami por agentes estadounidenses ante las investigaciones que mantiene el estado mexicano en su contra, por lo cual en los días siguientes se comenzaron a presentar amparos de personajes, familiares y empresarios para evitar posibles investigaciones, según los registros de órganos judiciales locales y nacionales.

En la lista se encuentra Bertha Olga G. F., en contra de quien el pasado 25 de agosto se giró la orden de captura en su contra por un juez local, lo anterior luego de que un juez federal negara la suspensión definitiva de evitar cualquier detención con fines de extradición, en el Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México.

También existen recursos de sus hijos, Olga Sofía Duarte Gómez, César Adrián Duarte Gómez y Bertha Isabel Duarte Gómez, mismos que en días de la detención de su padre, alistaron amparos en México y Estados Unidos, a través de sus representantes para evitar una captura en caso de que existiera una investigación en su contra.

En los Estados Unidos todos los hijos del exgobernador y su esposa fueron demandados por el estado de Chihuahua, luego de que le exigieran que regresaran más de 500 millones de pesos que invirtieron en más de 50 propiedades en algunos puntos de norte americano por lo cual aún se encuentra en juicio.

A su vez en México como en el estado de Chihuahua se tramitaron diferentes amparos para la protección de dos hermanos, Sixto y Crescenciano quienes ya habían sido acusados de presuntos hechos de corrupción, y mismos que ante el arresto de su hermano, decidieron buscar un amparo que los protegiera de cualquier investigación en su contra.

En la lista también figuran algunas personas como Manuel Alberto, Ian Gerardo, Anuar Elías y Jesús Salvador, que al igual que los anteriores interpusieron recursos para evitar investigaciones o capturas sorpresivas de los agentes investigadores que ya han capturado a decenas de exfuncionarios por posibles hechos de corrupción.

Según la información del Consejero Jurídico de gobierno del estado, Jorge Espinoza Cortés, familiares y su círculo cercano han perdido entre 80 y 100 amparos porque “son amparos sin sustento, son amparos que buscan encontrar algo y los jueces de distrito se los han negado, porque no tienen sustento jurídico alguno para que puedan concederse”, expresó el funcionario estatal.

Consideró probable que más personas allegadas al exgobernador continúen con la tramitación de amparos, toda vez que es un medio de defensa muy utilizado por quienes piensan que pueden ser detenidos.

“Esos amparos son de los denominados buscadores, que buscan la posible existencia de una orden de aprehensión o de una orden de detención y bueno seguramente no lograron el objetivo y por eso los jueces de distrito niegan los amparos, en virtud de no existir los actos que están reclamando, por lo cual ya no existe una materia para ese amparo”, explicó.

Espinoza Cortés dijo que la Fiscalía General del estado continúa con las investigaciones sobre el círculo más cercano del exgobernador, familiar y empresarial, y posteriormente se sabrá el resultado, una vez que más casos sean judicializados.

El titular de la Consejería Jurídica indicó que en la audiencia del próximo lunes 31 de agosto en Miami, Florida, se definirá el calendario para el proceso que enfrenta el exgobernador de Chihuahua, incluyendo la audiencia final de extradición.

“El lunes tenemos la audiencia donde se espera que se haga una calendarización de audiencias, sobre todo la audiencia final de extradición del exgobernador. Estaremos pendientes de informar lo acontecido, pero la del lunes será únicamente para eso”, señaló.

El funcionario agregó que para noviembre debe estar fijada la fecha de extradición: “Como lo comenta el gobernador Javier Corral, esperemos que antes de que cierre el año ya podamos tener al exgobernador aquí, ante los tribunales de Chihuahua”.

Listado de personalidades

-César Horacio D. J.

-Bertha Olga G. F.

-Olga Sofía Duarte Gómez

-Bertha Isabel Duarte Gómez

-Olga Duarte Jáquez

-César Adrián Duarte Gómez

-Gabriela Armendáriz Chaparro

-Manuel Alberto

-Sixto Duarte Jáquez

-Crescenciano Duarte Jáquez

-Ian Gerardo Hernández Martínez

-Jesús Salvador Flores Orozco

-Anuar Elías Karam

-CAD Construction Inc.





