Suman 16 sacerdotes contagiados de Covid en Arquidiócesis de Chihuahua

El arzobispo de Chihuahua, Constancio Miranda Weckmann publicó la circular 46/20, en la que exhorta a extremar precauciones ante el contagio de Covid, dirigida a sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas y laicos, en la que solicita oración y cuidados de una manera especial para los sacerdotes de la Diócesis.

“Me preocupa el número de sacerdotes contagiados por el Covid. Hasta el momento yo tengo la noticia de 16 sacerdotes que han contraído la enfermedad. Y el doloroso caso de la muerte de nuestro Hermano Francisco Javier”.

La misa exequial de Pbro. Francisco Javier García Ortiz, C.M. quien en vida fuera el rector de la Sagrada Familia en esta ciudad de Chihuahua, se realizó el pasado 6 de noviembre, y fue presidida por Monseñor Luis Carlos Lerma; y concelebrada por los presbíteros José de Jesús Plascencia y Jesús de Luna.

Monseñor Miranda invitó a guardar con sumo interés las medidas de precaución para no contagiarse, como el uso del cubrebocas, del gel antibacterial, respetar la sana distancia, no hacer contacto físico al saludarse y lavarse con frecuencia las manos; además de no hacer reuniones para comer, alguna celebración, asuntos de comisión, dimensión y grupo.

“El momento presente nos invita a esperar con paciencia, responsabilidad y oración a que pase esta prueba. Comprenden que mi solicitud está interesada por todos los fieles: religiosas, religiosos, seminaristas y laicos, pero hoy quise hacer un llamado cercano de cuidarse a mis Hermanos Sacerdotes”, expresó el arzobispo.

