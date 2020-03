Suman más transportistas en Delicias para encontrar soluciones a nueva ley

Las voces son escuchadas en las mesas de trabajo regionales para complementar una sana Ley Estatal del Transporte y se van sumando cada vez más concesionarios de transporte público, materialistas, transporte privado y demás modalidades.

Francisco Lozoya exhortó a los asistentes que las inquietudes que tienen en Delicias las presenten y que se vayan sumando para compartir con los demás transportistas del estado, para engrosar esta iniciativa de Ley y ser lo suficientemente incluyentes al momento de presentar esta opción por el bien del transporte en el Estado de Chihuahua.

Abiertamente, el líder transportista de la CTM expresó a uno de los representantes del gremio en Delicias: “yo te invito a que nos acompañes a las demás mesas de trabajo regionales porque no es únicamente el transporte urbano el que se va a tratar, sino todas las modalidades del transporte” .

El “Wero” Lozoya recordó un punto trascendente para el futuro de la buena organización de los concesionarios del transporte, en Ciudad Juárez no se había hecho un Consejo Consultivo en Ciudad Juárez.

“El que sea más amplio o más reducido el número de miembros de un consejo Consultivo, no quiere decir que no hayamos luchado por ello” dijo.

Además, reiteró enfáticamente que, independientemente del gobierno saliente y del que llegó, no se ha actuado, no se ha cumplido. “Nos dijeron que llegando los camiones nuevos iba a haber tarifa y, a pesar de que nos dijeron que ese punto no lo manejemos porque venimos a tratar la nueva Ley, es un tema que no se puede esconder”.

