Suspenden por seis meses a Notario Luis Raúl Flores

El Secretario General de Gobierno, Luis Mesta Soule, indicó que el Notario Público Número 4, Luis Raúl Flores, será suspendido por lo menos seis meses de su cargo como tal, ante la investigación que le realiza la Dirección del Registro Público de la Propiedad y el Notariado.

Comentó que lo anterior se llevó a cabo, tras haber faltado a la verdad, por lo que se espera que investiguen el actuar del mismo para conocer si hubo o no falsedad en los hechos, al firmar supuestos recibos de la nómina secreta que posteriormente anunció no haberlos firmado.

Este día el personal del Registro Público se acudió a las instalaciones para notificarlo de la investigación y suspender las labores de la misma, por lo que a partir de este día ya no podrá firmar documentos ni certificados como notario.

"No es un caso penal, es una revisión administrativa que le realiza el registro público por faltar a la verda, por decir que no hizo documentos que claramente se acredito que fueron de su mano, recordemos que es la fe del gobernador en cada notario y no se puede jugar con esta certidumbre", comentó el secretario.