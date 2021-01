Suspenden servicio a PCE por deuda de 123.6 mdp

Este viernes a partir de las 16:00 horas anunciaron la suspensión del servicio médico en Hospital Ángeles en Chihuahua y Cuauhtémoc, así como en Christus Muguerza del Parque ante la falta de pago por parte de Pensiones Civiles del Estado.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

El contador Alberto José Herrera González, director de Pensiones Civiles del Estado informó que el servicio se reanudará cuando se les pague.

Existe una carta compromiso de la Secretaria de Hacienda con Pensiones Civiles del Estado para que en caso de que el organismo de seguridad social no tuviera para pagar el adeudo con los hospitales sería Hacienda que aportaría dinero como parte de su deuda a PCE, para que está a su vez pudiera completar el pago que se venció este viernes.

La carta compromiso de firmó desde el pasado mes de diciembre y lamentablemente no se consiguió el recurso, por lo que los tres nosocomios han suspendido el servicio.

El pago que se debería haber hecho es de 123.6 mdp, de estos a Hospital Ángeles Chihuahua eran 59 mdp, a Ángeles Cuauhtémoc 3.6 mdp y a Christus 61 mdp. Este pago era a cuenta del total del adeudo que se tiene con los nosocomios a septiembre de 2020.

El director de PCE destacó que vuelve a configurarse un escenario muy crítico debido a que los números de contagios a consecuencia del virus SARS CoV2 van en aumento y no se cuenta con nosocomios suficientes para los derechohabientes de PCE. La institución se apoyará en los dos hospitales privados con los que tiene convenio vigente como son Clínica del Centro y StarMédica, además de que solicitaron a la Secretaría de Salud un apoyo extraordinario para atención a pacientes Covid.

Los adeudos crecen, actualmente son casi de 900 mdp y hay vencidos desde el mes de mayo de 2020.

Entre los organismos que deben dinero a PCE está la Secretaria de Hacienda, Universidad Autónoma de Chihuahua, Tribunal Superior, Congresl del Estado, JMAS de Delicias y Parral, mismos que concentran el 85 por ciento de la deuda, por lo que el recurso que pagan los demás no alcanza a cubrir el adeudo mayor.

En cuanto a la deuda de la universidad señaló que no se recupera dinero y no hay avance en pagos y el argumento es que gobierno del estado no les ha cumplido a ellos, al final de cuentas no pagan.

“Nuestra gran preocupación son los cuerpos policiacos y la población de adultos mayores, pensionados y jubilados, quienes son los más vulnerables”, dijo Herrera quien señaló que esta población es la que más ocupa el servicio médico.

El no pago de cuotas de servicio médico pone en situación severa a PCE, la UACh adeuda 510 mdp, Hacienda 350 mdp, Ichisal con 45 mdp, TSJ son 42 mdp y las JMAS de Delicias y Parral son 26 mdp y 28 mdp.

“Si ellos no pagan entra la institución en crisis”.

Te recomendamos: