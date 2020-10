Suspenderá Pensiones servicio a derechohabientes morosos

Pensiones Civiles del Estado adeuda 240 millones de pesos al Hospital Ángeles Chihuahua y al Christus Muguerza del Parque, cuenta que sigue creciendo con enfermos Covid, a ello se le suma la falta de medicamentos, insumos y material para atender a los derechohabientes es la constante en Pensiones Civiles del Estado, debido a la gran deuda que mantienen los diversos organismos e instituciones afiliadas.

Ante este panorama se ha llegado a plantear en la Junta Directiva la necesidad de suspender el servicio a los morosos.

El contador público Alberto José Herrera González, director general de Pensiones Civiles del Estado, declaró que los últimos tres años se ha presentado y analizado la información financiera de la institución ante la Junta Directiva que está integrada por la Secretaría de Hacienda, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, así como representantes de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Sección 42 del SNTE y Sindicato de Trabajadores del Servicio de Gobierno del Estado.

“PCE depende del pago de los organismos afiliados”, enfatizó el contador.

En los últimos dos meses, tanto la dirigencia sindical de la Sección 42 del SNTE como las comisiones de maestros jubilados y pensionados han reiterado la necesidad de suspender el servicio a los deudores, ya que eso pone en riesgo la vialidad de la institución y afecta a los demás.

A través del portal de Transparencia se conoce que uno de los mayores deudores es la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Secretaría de Hacienda. La UACh adeuda mil 334 millones de pesos, al inicio de esta administración en 2016 adeudaba sólo 300 millones de pesos, a pesar de que conoce la situación, pero no paga.

Entre los miembros de la Junta Directiva está la representación de la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes han presentado posicionamientos sobre el comportamiento de la deuda y el manejo de los saldos vencidos.

En la última sesión extraordinaria de la Junta Directiva, que fue el 7 de octubre, se tomó el acuerdo de que la Dirección General presente un informe detallado sobre el origen, desarrollo y crecimiento del adeudo. Hasta la fecha la Secretaría de Hacienda, a cargo de Arturo Fuentes Vélez, no ha dado fecha para la nueva sesión.

Ante ello, el secretario general de la Sección 42 del SNTE, Ever Avitia, así como los dirigentes del Sindicato de Burócratas Activos y Jubilados de Gobierno del Estado se han pronunciado en torno a los adeudos, ya que el problema trasciende y se traduce en falta de insumos, medicamentos, material de curación y productos básicos para la prestación del servicio médico.

A estos organismos afiliados a PCE se les ha informado que un número importante de proveedores ha suspendido la entrega de pedidos a la institución de seguridad social debido a que no se les paga.

Entre los miembros de la junta directiva ya se empezó a mencionar que si alguno de los organismos o entidades afiliadas no pueden pagar sus compromisos se suspenda el convenio que está celebrado.

Hay que mencionar que en los últimos diez días se han tenido hasta veinte pacientes con Covid, en espera de una cama en algún nosocomio, pero debido a la saturación deben permanecer en el área de Urgencias, situación que a un trabajador de PCE le costó la vida este pasado jueves.

La unidad de Urgencias no está preparada para atender este tipo de padecimientos, no se cuenta con infraestructura y elementos necesarios. No cuenta con medicamentos e insumos para atender a estos pacientes.

El contador destacó que a los Hospitales Ángeles Chihuahua y Christus Muguerza del Parque se les deben aproximadamente 240 millones de pesos, en estos nosocomios está concentrada la deuda y la epidemia de Covid.

En las últimas semanas la deuda va en ascenso debido al incremento de casos en Chihuahua, ya que el 60 por ciento de los enfermos que se registran entre los derechohabientes de PCE son atendidos en dichos nosocomios.

El director general explicó que se vive un momento crítico con los hospitales privados, pero negó que debido a la deuda no estén recibiendo pacientes de PCE.

Con estos dos nosocomios se tienen adeudos vencidos desde el 2019, que ascendió a 40 millones de pesos, cantidad que no pudo ser saldada debido a la falta de dinero y en 2020 la diferencia de 200 millones de pesos que va en aumento, pues se sigue ingresando pacientes cuando la ocupación hospitalaria lo permite.

En la actualidad están en un proceso de revisión de cuentas para hacer el plan de pagos.

DEBO NO NIEGO, PAGO NO TENGO

La liquidación de cuentas requiere de un proceso de conciliación, es decir, que en los registros institucionales no debe haber ninguna diferencia en saldos de las cuentas. Una vez que haya acuerdo viene el compromiso de pago.

La UACh ha manifestado su conformidad sobre el total de la deuda, salvo un adeudo del diferencial del servicio médico que es una parte importante de la cuenta.

El contador informó que con la universidad se está revisando el adeudo, para que se cumpla a cabalidad el acuerdo firmado con PCE, además de que cumpla con las retenciones y aportaciones establecidas en la Ley de Pensiones y Servicio Médico que entró en vigor en 2014.

De acuerdo al portal de Transparencia, la UACh inició el periodo del rector Alberto Fierro Ramírez con una deuda de 300 millones de pesos en 2016; a esta fecha el adeudo creció a mil 334 millones de pesos.

La universidad tiene un adeudo por concepto de aportaciones de servicio médico por 134 millones de pesos, además del diferencial del servicio médico que asciende a 340 millones de pesos, ya que desde el 2017 no ha pagado. El diferencial es el costo total del servicio médico menos las aportaciones y retenciones que hace el patrón y trabajador.

Otro aspecto relevante del adeudo es el concepto de pensiones y jubilaciones académicos y administrativos, en el fondo de pensiones hay adeudo importante sobre las aportaciones y retenciones que tuvo que haber hecho la universidad al fondo establecido en la nueva Ley de Pensiones de 2014.

Esta situación repercute en el trabajador universitario, pues si en estos momentos va a solicitar su pensión podría llevarse la sorpresa de que en su cuenta hay un faltante.

Al ser cuestionado sobre esta situación, el contador Herrera explicó que la institución va a pagar el porcentaje que le falta al fondo de pensiones del trabajador. Todos los organismos vienen pagando por evento o por persona lo que le falta al fondo de pensiones.

A la fecha la UACh no cuenta con el presupuesto y recursos suficientes para hacer frente al compromiso.

Se espera que la universidad pueda reconocer toda la deuda y presentar un plan de pago.

