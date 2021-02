Teme a que lleguemos y descubramos quien es Javier Corral: Maru

La alcaldesa con licencia, María Eugenia Campos Galván, cuestionó el interés del Gobierno del Estado, por evitar que llegue a la gubernatura, pues apuntó que no quieren que descubran el verdadero Javier Corral y todo lo que oculta.

"Temen que descubramos quien es Javier Corral, habrá alianzas negras, se queja de las alianzas con Duarte pero habrá que ver, es vox populi en el estado, es diferente lo que se oye a nivel nacional de Javier Corral, que lo que se oye a nivel estado, con esta bandera anticorrupción, a salvado sus candidaturas y posiciones plurinominales" comentó a un medio nacional.

Se preguntó "¿que es lo que hay detrás? de Javier Corral y Gobierno del estado, que no quieren que llegue Maru Campos" y dijo que se alcanza a visualizar un tema de miedo y odio, ya que ha demostrado temor a que llegue a la gubernatura.

"El Gobernador tuvo en días recientes el informe de gobierno, y termina los informes pidiendo que no voten por la corrupción, que no dejen que llegue el duartismo, el sigue en la inadvercion en este odio, me parece extraño, ya es demasiado para ser odio" dijo la alcaldesa.

Maru Campos, comentó que para poder hablar, se debe tener la "colaboración muy corta", por lo que le preocupo el odio que ha demostrado y la forma en que a tratado a diversas personalidades que han intentado mediar el asunto y el decide retirarles el habla.

