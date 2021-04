Teme PAN perder en las urnas por eso insiste en denuncias: Morena

Ante la insistencia en obstaculizar un proceso electoral limpio, Acción Nacional insiste en ganar en tribunales lo que sabe no puede en las urnas, expreso el diputado de Morena, Benjamín Carrera, ante los intentos de que su candidatura sea cancelada.

El diputado de Morena Benjamín Carrera Chávez manifestó su rechazo a las formas en que la oposición busca tumbar una candidatura por argucias leguleyas, al intentar darle un manotazo a la democracia para que los ciudadanos no ejerzan su sufragio.

"Por cuarta ocasión en 3 años, el PAN quiere ganarnos por medio de denuncias lo que no logran en las urnas. Supongo nos tienen miedo y no les gusta que estemos del lado de la gente, pero seguiremos necios en la construcción de la 4T y no nos vamos a rajar porque en Chihuahua, el pueblo manda", publicó el legislador en sus redes sociales.

Carrera Chávez será candidato por el Quinto Distrito local, dónde Morena mantiene un fuerte respaldo ciudadano, por lo que el PAN a sabiendas de la inminente debacle, busca en los tribunales quitar la candidatura a Benjamín Carrera y seguir el camino que el INE usó para obstaculizar el avance de Morena a nivel nacional.