Temen fuga y niegan la libertad a César D.

A petición de los abogados de César Horacio D. J. en Florida, Armando Rosquete Bell y Henry Philip Bell, de buscar la libertad condicional de su representado, ayer la jueza federal Lauren F. Lois negó este beneficio al ex funcionario chihuahuense, ante el riesgo de que existe la sustracción de la justicia.

Descarga toda la edición impresa directo en tu móvil, tablet o computadora, da clic para suscribirte, primer mes gratis

Así lo dio a conocer el consejero jurídico Jorge Espinoza Cortés, quien luego de que se llevara a cabo la segunda audiencia en contra del exgobernador en la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, mencionó que dentro de poco se agendará la fecha para iniciar con el proceso de extradición.

“La defensa insistió en que se le otorgue la libertad bajo fianza de César Horacio, pero la Fiscalía de Estados Unidos está acreditando que este beneficio sería un riesgo de fuga, ya que ha permanecido extraído de la justicia por varios años y con constante cambio de domicilios, principalmente en los Estados Unidos”, comentó.

Agregó que la audiencia tuvo una duración de poco más de dos horas, donde nuevamente fue presentado el exgobernador ante la jueza federal para desahogar una serie de recursos que principalmente había promovido la defensa de César, los cuales fueron negados a la perspectiva de la jueza.

Agregó que el 31 de agosto se programó la tercera audiencia en contra del exmandatario en la Corte Federal del Distrito Sur, donde el principal punto a atender es analizar una nueva fecha para una cuarta audiencia, a fin de que en la cuarta audiencia se desahogue el proceso de extradición que ha solicitado el estado mexicano.

El consejero jurídico mencionó que en la cuarta audiencia será cuando se defina el proceso de extradición, el cual puede durar algunas semanas más, según los documentos que puedan llegar a presentar los representantes de la Fiscalía General de la República, quienes cuentan con la orden de captura en México.

Jorge Espinoza comentó que el exgobernador debe permanecer recluido en los Estados Unidos y que incluso a la fecha no ha tenido visita de ninguna familia o personalidad cercana, toda vez que existe una restricción por parte de las autoridades por el tema de los contagios que se han generado por el Covid-19 en aquella nación.

Al ser cuestionado sobre la prueba que presentó César Horacio en los Estados Unidos, donde denunció una vinculación entre el gobernador Javier Corral Jurado y el crimen organizado, el consejero jurídico dijo que es normal que utilice todo argumento falso para no llegar a un juicio en el estado de Chihuahua.

“Son argumentos falsos, no extraña que utilice todo argumento falso para no llegar a juicio en Chihuahua, no tiene nada de fondo, no es verdad lo que señala, tan es así que las mismas autoridades no creyeron en lo que dice”, comentó el consejero jurídico en la información que trascendió ayer.

Previo a su segundo encuentro con la corte en Florida, los abogados de César Horacio, presentaron un audio y diversa evidencia donde presuntamente el Gobernador Javier Corral, pactó con el crimen organizado para erradicar los indicadores de inseguridad, por lo que pidió la libertad bajo fianza, porque de regresar al estado podría ser asesinado.

Ante la juez, el detenido alegó ser víctima de una persecución política de parte de su sucesor, lo que representa un peligro regresar al estado de Chihuahua. Por lo que el fiscal Jason Wu aseguró que no existen circunstancias especiales para otorgar la libertad bajo fianza a Duarte, pues considera que existe "peligro de fuga" y también riesgo para la comunidad.

Tras su captura el día 8 de julio en la ciudad de Miami, el ex gobernador fue presentado ante un juez para que se le dieran a conocer el motivo de su captura y agendaron una nueva cita para el día 24 de julio, pero con el paso de los días se aplazó al día 30 que finalmente fue celebrada en aquella ciudad.

Durante la audiencia, los abogados del ex gobernador, expusieron que más que cooperación con el Gobierno de Estados Unidos, es que Duarte no representa peligro de fuga porque ha estado "en contacto" con las autoridades de Estados Unidos, por lo que el abogado Juan Morillo, enfatizó que Duarte nunca se escondió ni cambió de nombre y que estaba incluso dispuesto a entregarse.

Señaló además que era muy conocido su paradero en Miami, y puso como ejemplo que el exgobernador tenía por estos días una cita con las autoridades migratorias de esa ciudad de Florida, como parte de su solicitud de asilo en el país.

En ese sentido Morillo señaló además que Duarte no tiene interés de huir del país porque, entre otras, tiene tres hijos ciudadanos estadounidenses y que todos sus bienes están en esta nación, porque aquellos en México "están congelados".

En ese sentido, la defensa de Duarte dijo que eran dos procesos muy diferentes, al señalar que el exgobernador y su esposa llegaron a Estados Unidos en busca de atención médica tras el accidente en helicóptero en el que casi pierde su vida.





Deportes Esteban Roacho Amador es el Deportista del Año

Deportes El ajedrez hace a la gente inteligente: Ivette García

Policiaca Desaparece director de la Policía Municipal de Madera