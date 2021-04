"Temo por mi vida y la FEM no ha tomado mi declaración"

Mayra Castillo Andazola, víctima de un atentado en días pasados al exterior de Costco, denunció que por parte de la Fiscalía Especializada de la Mujer no le tomaron la declaración correspondiente, luego de los hechos registrados el día de ayer, donde elementos municipales detuvieron a su expareja por amenazas con arma de fuego al elemento municipal y agresiones físicas en contra de la víctima.

Luego de la detención de Juan de Dios Ruiz Vela, expareja de Castillo Andazola acudió a la Fiscalía a levantar una demanda por las agresiones físicas y amenazas que recibió por parte de Ruiz Vela, misma que no fue atendida por el personal de la FEM.

Por medio de redes sociales publicó que pasó mas de seis horas en las instalaciones de la Fiscalía, sin que le tomaran la declaración correspondiente y personal médico le pudiera valorar las lesiones que presentaba, misma que declaro temer por su integridad.

Los hechos ocurrieron luego de que Mayra Castillo acudiera a buscar a su hijo a la casa del detenido, quien la recibió a golpes y la amenazo de muerte, mismo que fue detenido por haber amenazado con un arma de fuego al elemento policiaco.

El mensaje que publicó en redes sociales fue el siguiente:

“Así las cosas en la fiscalía de la mujer en chihuahua, llegue desde temprano con golpes físicos por parte de mi aún esposo Juan de Dios Ruiz Vela más amenazas verbales, por el motivo de ir a retirarle a mi hijo pues yo se lo había prestado aún y cuando él no tenía convivencias con el. De ahí empezó amenazarme que ya no me lo entregaría más amenazas de muerte y que según él se la iba a pelar porque trae muy buen abogado, etc hoy que fui por él ya con denuncia me agrade a golpes. he estado aquí por más de 6 horas y nadie me quiere tomar mi declaración ni me pasaron con un médico legista, el tipo que aparece en el video quien dice ser ministerio público de turno de nombre Jeroel Valenzuela me comenta lo que aparece en el video. Que el antes mencionado será liberado ya que el echo es improcedente según manifiesta el, sin siquiera tomar mi declaración y pruebas en video . Ósea que los hombres nos pueden madrear a su gusto y eso no procede entonces porque siempre nos piden denunciemos esto esta muy mal. Yo sigo teniendo miedo

Por mi vida sin hablar del atentado de viernes en donde también me tiraron 4 tiros a mi lado. Necesito ayuda por favor compartan”.

Cabe señalar que el pasado 9 de abril, Mayra Castillo sufrió un atentado afuera de la tienda de Costco, en donde perdió la vida su pareja y ella resultó con lesiones.