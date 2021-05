Tendremos una ciudad atractiva para los inversionistas: Riggs

Miguel Riggs, candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, indicó que uno de sus objetivos es la creación de una ciudad con una buena imagen urbana, iniciando por las colonias aledañas al aeropuerto.

“Mejoraremos todo ese recorrido hacia el aeropuerto, además de que beneficiará a las colonias aledañas. Estaremos rehabilitando las calles con más cuadrillas que estarán al pendiente de nuestras calles. Sobre todo que se tendrá un sistema que detecte los baches”, dijo.

Explicó que, si bien es cierto, las empresas son las que generan empleo y el gobierno crea todas las condiciones para que se queden en la ciudad, es por la carencia de una buena imagen urbana por lo que muchos buenos negocios no ven a Chihuahua como potencial para invertir.

“Como alcalde promocionaremos a nuestra gente y a la ciudad para que se queden a invertir, porque tenemos gente capaz para estos nuevos proyectos, por eso debemos despertarlos y explotar ese potencial que tiene la gente de Chihuahua”

Una de las principales funciones que se tendrán, dijo, es dar buenas condiciones, facilidades y un seguimiento en los trámites para nuevos negocios, para que se asienten en la ciudad. “Muchos de ellos han venido y no se quedan porque sienten que es una ciudad sucia con obras fuera de orden y que el gobierno no tiene empatía con estas inversiones. Son los negocios quienes generan mejores empleos pagados, y hasta ahorita no hay alcaldes que le estén dando esa visión a nuestra ciudad y más ahora que venimos de una fuerte pandemia”, dijo Miguel Riggs.

