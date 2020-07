"Tenemos angustia y miedo"; médicos

CAMARGO.- “Tenemos miedo y angustia al enfrentarnos a lo desconocido”, expresó un grupo de trabajadores del Hospital General Camargo, al lanzar una campaña de concientización a la población para que tome medidas preventivas contra el Covid-19.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

En Camargo hay reportados 48 casos positivos de coronavirus, con 4 personas fallecidas y 4 recuperadas.

Químicos laboratoristas, enfermeras, médicos y administrativos lanzaron un mensaje tratando de penetrar en la conciencia de la gente que no se cuida, que no usa cubrebocas y no atiende los llamados que hace la autoridad para evitar salir a exponerse.

La licenciada Ana Cristina Gómez expresó tener miedo y angustia al enfrentarse a lo desconocido, “tengo miedo por mí y mi familia” y a la vez cuestionó que pese al esfuerzo del personal de salud, no se siente el apoyo de la comunidad acogiéndose a medidas preventivas.

En la campaña de concientización el personal de salud del Hospital General Camargo pide a los ciudadanos cuidarse y ser conscientes del riesgo de andar en la calle.

“No nos expongas, si no al rato ya no va a haber médicos”, dijo una enfermera que no fue identificada en el mensaje hecho por video.

Armando García, otro enfermero, mostró en el Hospital General de Camargo la zona restrictiva por atención al Covid-19, “quien entra aquí ya lo tenemos que aislar de su familia'', advirtió.

Lamentó que el personal médico se exponga al contagio y haya gente en las calles que se siga exponiendo: “Hago un llamado a tu ciencia”, dijo al pedir que la gente se cuide de exponerse al contagio del virus.

Te recomendamos:

Ráfagas --Chihuahua, ejemplo de nuevo --Quieren regalar vacunas --Tenían razón, la SCJN lo ratificó

Local Reportan 7 casos de Covid-19 en el Poder Judicial

Local Sufren usuarios por la tardanza de camiones