Tenemos la obligación de defender la 4T unidos, todos juntos:Carrera

Benjamín Carrera Chávez, Diputado Local de Morena, se reunió el día de ayer con simpatizantes y militantes del partido para trabajar en unidad para iniciar la transformación de Ciudad Juárez a partir de un proyecto que siga los ejes trazados por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

“Hoy debe empezar la recuperación de la ciudad para los que vivimos en Juárez, tenemos que recuperarla, ya no podemos seguir así, en nuestras manos está hacerlo”, dijo Carrera Chávez esta tarde en el evento “Unidos Defenderemos la Esperanza” expresó el Diputado de Morena.

Agregó que tiene la firme creencia de que la participación ciudadana es el camino correcto para recuperar la ciudad, pero se requiere de la participación de todos, “Yo estoy dispuesto… estoy listo para poder contribuir a recuperar la ciudad”, indicó en el Monumento a Benito Juárez, donde se garantizaron las medidas de sana distancia.

Señaló que hay personas que pretenden detener el trabajo de la cuarta transformación, a quienes indicó que se encuentran derrotados por el trabajo que están realizando en beneficio de la comunidad, entre los objetivos alcanzados por el Gobierno federal están el alza al salario mínimo, los apoyos otorgados de forma directa a la gente, y las becas de Bienestar, siete de cada 10 hogares mexicanos reciben apoyo oficial, apuntó.

Además, México fue de los primeros países que comenzaron a vacunar a su personal médico y, a partir de la próxima semana, iniciará la vacunación de personas de 60 años y más, mientras que en la frontera se obtuvieron beneficios como un salario mínimo mayor y la reducción de impuestos.

“Se ha hecho un decidido combate a la corrupción, ese dinero que se está dando a las familias (antes) se lo robaban… se iba a los moches, pero eso ya no existe gracias al trabajo de Morena y del Presidente López Obrador, porque primero es la gente”, expresó.

Carrera Chávez lamentó que más de la mitad de la ciudad no esté pavimentada, que alrededor de 56 mil casas estén deshabitadas y deteriorándose, mientras que miles de juarenses no tienen un lugar digno para vivir y enfrentan carencia de agua, transporte, escuelas, drenaje y otros servicios.

Recalcó que más de 50 mil niños y adolescentes no estudian porque en sus hogares no tienen las condiciones para hacerlo, los hospitales públicos no trabajan al cien por ciento aquí debido a que no hay medicinas ni insumos básicos, es prioritario, apuntó, garantizar el derecho a la salud.

“Yo los invito a que hoy empezamos a construir la 4T, pero vamos a hacerlo en unidad, todos juntos, porque si no lo hacemos así vamos a fracasar y no podemos darnos ese lujo, fallarle a López Obrador, me daría mucha vergüenza que fracasemos y no le cumplamos al Presidente y a la gente de Juárez”, comentó Carrera Chávez.

