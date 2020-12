Tenemos tres años denunciando irregularidades de Pensiones: Maestros

Maestros activos, pensionados y jubilados de la Sección 42 del SNTE se manifestaron en contra del director general de Pensiones Civiles del Estado por la pésima administración, las autoridades sindicales y gubernamentales que permiten y solapan el deterioro de la institución, y el gobierno estatal indolente a la problemática.

Al grito de “Fuera Herrera” y “Fuera Avitia”, así como “El que no brinque es Corral” se apostaron en el edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado para exigir al gobierno que las cuotas lleguen a las arcas y se pueda contar con un servicio de calidad, pues en los nosocomios privados a consecuencia de la deuda no se les atiende, se cancelan tratamientos contra el cáncer, y falta de medicamentos.

Desde temprana hora llegaron y empezaron a rodear el edificio, así mismo evacuaron a los empleados que se encontraban en el área administrativa, impidieron el acceso a las personas de otras áreas, sólo dejaron libre tránsito para los empleados de la delegación y de subrogación, dos servicios que se deben dar de manera urgente.

En la puerta principal colocaron cartulinas exigiendo la salida del director general Alberto José Herrera González y una auditoría a PCE. Así mismo su descontento por la tibieza en que ha actuado Ever Avitia, líder sindical.

Al lugar arribó el director jurídico de PCE, Jorge Alvarado, quien pidió que liberaran el edificio y permitieran al personal ingresar a laborar, la respuesta fue un rotundo “no”. “Sé de su enojo, si no permiten al personal menos vamos a cumplir”, argumentaba el funcionario, sin embargo las maestras estaban firmes: “Tenemos tres años manifestándonos y no nos hacen caso”.

En la misma gresca le dieron a conocer sobre casos a los que les fue cancelado el servicio en instituciones privadas, así como a una persona que está en área de urgencias y que no le consiguieron cama en la ciudad y le ofrecieron trasladarla hasta el municipio de Hidalgo del Parral con el riesgo de fallecer en el trayecto.

Señalaron que desde hace tres años están denunciando la situación y a la fecha nadie ha hecho nada para darle solución, para castigar a los deudores y a todos los que estén involucrados en el detrimento del organismo de seguridad social.

Señalaron que les están dando medicamentos similares o los envían a la farmacia San Martín, donde no hay medicamentos. Hay derechohabientes que han tenido que dar 12 vueltas a la farmacia y siguen sin el tratamiento.

Los manifestantes exigieron que la junta directiva no se esconda y dé la cara, así mismo al secretario de Hacienda, el secretario de Educación, director administrativo, secretario general de la Sección 42 y el rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Además mencionaron que quieren que les demuestren que están administrando bien el sistema de retiro para los empleados contratados desde el 2014.

La principal exigencia es el pago de la deuda a hospitales privados para que los derechohabientes puedan acceder al servicio médico.

“Hoy más que nunca queda patente que la salud de los maestros no les importa”, señalaron que las acciones de resistencia continuarán.



