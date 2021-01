Termina Luis Carlos Ramírez su periodo al frente de Index

El avance del programa Mejórale Mx, el arranque de la construcción del jardín de niños en el Parque Industrial Sur, así como ser de los estados con mejor generación de empleos sustentados mayormente en la industria manufacturera de exportación, son los mayores logros que destacó Luis Carlos Ramírez, presidente de Index Chihuahua para el periodo 2020-2021.

El entrevistado detalló que hay dos aspectos fundamentales, el primero es el avance del programa Mejórale Mx, donde resaltó que se ha podido dar constancia del arraigo que tiene esta industria en la ciudad, y cómo la gente que en ella labora siente esa satisfacción de pertenecer a esto, además de asegurar que han logrado sus objetivos personales. Asimismo, celebró el haber iniciado el segundo jardín de niños de horario extendido, en beneficio de empleados de las empresas, el cual se construirá en el parque Industrial Sur, por Ávalos.

Por otro lado -dijo-, en su gestión se tuvo el transcurrir de la pandemia donde con todo y lo que ha involucrado, hubo posibilidades de las empresas de subsistir, y la entidad sufrió de los menores impactos en el país, argumentando que Chihuahua es el segundo estado en la generación de empleos a pesar de la contingencia, y que la mayor parte de dichos puestos se sustentan en la industria manufacturera de exportación.

“Esas son acciones que no me pertenecen a mí, sino al sector, y que se lograron a través de todas las empresas. A mí me tocó hacer las gestiones para que pudieran seguir operando en las mejores condiciones”, refirió Ramírez, al tiempo que recordó que lo más complicado para el sector durante la pandemia fue sobre todo el tema de los aforos y los gastos extraordinarios en los cuales se incurrieron.

El líder empresarial señaló que entrega la presidencia con una fuerza mayor en su representatividad, en el reconocimiento en la comunidad y con las autoridades, con mucha solidez y respaldo de todas las empresas. Aparte, con la nueva gobernanza del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), se logró ser parte de la mesa directiva y tener la oportunidad de que alguien de la industria manufacturera de exportación un día pudiera presidir el CCE. De igual manera, apuntó que la comunicación con las autoridades fue muy sana, fuerte y efectiva en la mayoría de los casos.

El proceso para la renovación de la mesa directiva de Index Chihuahua comenzó entre los meses de agosto y octubre de 2020, cuando se abrió la convocatoria, recibiendo la inscripción del ingeniero Román Rivas, quien fue electo para el periodo 2021-2022 y entró en funciones el primero de enero de este año, pero el acto protocolario virtual se desarrolla este viernes 22, donde el presidente saliente emitirá su informe de actividades.

Finalmente, Ramírez expuso que para este 2021 hay muchos temas abiertos a través de las reformas que se han propuesto en el ámbito federal, por ejemplo la subcontratación, pero también el T-MEC con los asuntos laborales. De igual forma queda pendiente terminar la parte de la vacunación contra el Covid-19, pues desde hace semanas vienen insistiendo en que la iniciativa privada pueda ser parte de esa campaña y acelerar el proceso, a fin de cerrar rápidamente el potencial de contagios.

