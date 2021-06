Terminó a sus 64 años carrera universitaria

Su edad, el uso de herramientas tecnológicas y las clases virtuales por la pandemia no impidieron que Pura Sáenz, de 64 años, lograra concluir la Licenciatura en Administración en la Universidad del Valle de México (UVM), programa educativo que terminó en línea.

Cuenta que hace años empezó sus estudios profesionales, ya que siempre quiso tener una carrera, pero los dejó inconclusos. Luego se casó, tuvo dos hijos, y le era difícil empatar sus labores con los horarios escolares.

Después, cuando sus hijos crecieron y terminaron su licenciatura, de nuevo investigó opciones para poder retomar su carrera, pero debió cursar toda la currícula, porque las materias ya eran muy distintas a las que tomó anteriormente.

Pura decidió ingresar a la UVM, toda vez que su plan de estudio se acomodaba con su trabajo actual, donde los conocimientos escolares adquiridos le han permitido crecer profesionalmente, y fue así que hace tres años entró y acabó este mes de mayo.

Debió terminar sus estudios universitarios en la modalidad virtual debido a la contingencia sanitaria, y reconoció que fue complicado adaptarse, ya que ni siquiera todos los maestros estaban tan inmiscuidos en la tecnología, además de considerar que existen materias que necesitan ser presenciales para una mejor explicación.

Ella trabajó y estudió al mismo tiempo, lo que hace más meritorio este logro. De lunes a viernes cumple con un horario laboral hasta alrededor de las 15:30 horas, y las clases iniciaban a las 19:00 y hasta las 22:00 horas.

Al platicar sobre su paso por la universidad, Sáenz compartió que fue una grata experiencia y que, aunque en un principio tenía miedo porque hacía mucho tiempo que no estaba en las aulas, se topó con maestros y compañeros que la ayudaron y aligeraron un tanto el reto.

“En un principio me tomaba bastante trabajo la retención; la verdad no me fue fácil, pero le puse dedicación. Yo invito a las personas a que no nos pongamos barreras, porque con voluntad y la ayuda de Dios, todo se puede lograr”, refirió la entrevistada, quien al igual que muchos por un periodo se trasladó al home office o trabajo en casa, otra cuestión a la que se debió adecuar.

Tener su Licenciatura en Administración era una meta personal de Pura, y elegir esta carrera fue precisamente porque siempre se ha desempeñado en dicha área laboral, y esto le daría mayores herramientas para su desenvolvimiento en el trabajo.

A la fecha ya se encuentra tramitando el título tras aprobar un examen en línea que duró ocho horas; y está a la espera de instrucciones para la graduación junto al resto de sus compañeros, evento que todavía desconoce si será virtual o presencial, por la pandemia.

“Poder alcanzar este objetivo es una satisfacción muy grande. Me siento muy contenta de haberlo logrado, sobre todo porque no fue sencillo; fue un esfuerzo también grande, pero se logró y me siento feliz de haber convivido con jóvenes y maestros muy preparados”, concluyó.