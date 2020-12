Tianguis se vuelve un riesgo de contagios de Covid-19

No solo el centro de la ciudad, es un grave foco de transmisión del Covid-19, pues tanto se ha hablado de las grandes concentraciones de ciudadanos, que se aglomeran en el primer cuadro histórico. Los Tianguis como el de la colonia Tarahumara, muestran la evidente situación del olvido, en cuanto a medidas sanitarias, pues aunque miles intentan burlar el virus con su cubrebocas, las distancias entre las personas y los mismos puestos de este, son insuficientes, pareciera que Chihuahua estuviera en verde.

Apenas hace unas horas, el mandatario estatal, anunciaba la continuidad del semáforo Naranja con algunos cambios, debido a la baja de casos en la ciudad, pero mientras tanto en el primer cuadro de la ciudad, la gente abarrota como si fuera un concierto artístico o evento masivo y no se diga la calle Libertad, la cual está a reventar debido a la apertura de negocios, cuyos encargados y dueños luchan por cumplir con la sana distancia, que los rebasa.

Este fin de semana, los dos kilómetros de tianguis, que se coloca a lo largo y ancho de la avenida de las Industrias, desde la vialidad Los Nogales, hasta la avenida Guillermo Prieto Lujan, no cabía literalmente una aguja, los negocios entre sí no tenían ni un metro de separados y al centro los pasillos, no dejaban ni un hueco libre para pasar, la gente abarroto este sitio donde parecía no existir pandemia alguna, familias enteras, grupos de amigos y parejas, caminaban los dos kilómetros de pasillo, en busca de alguna chachara que compra y, otros algo de comer.

Para muchos ciudadanos es un lugar para desestresarse y salir a pasear en familia o bien buscar algo que comer en fin de semana, pero a pesar de que la intensión de las autoridades, es dar oportunidad a este tipo de comercios, de los cuales dependen miles de familias y comprometerse a mantener el control, en cuanto a los cuidados y sana distancia, de pronto, esto quedo en el olvido y la gente solo hace la diferencia, portando el cubre bocas, pero uso de sanitizadores, gel y otros aditamentos, no se observa, mucho menos la distancia precisada por las autoridades sanitarias.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

Así como este tianguis, los otros ocho que se instalan en las diferentes partes de toda la ciudad, son también los más grandes transmisores del virus, debido al poco cuidado que se da, tanto de los vendedores, como de quienes acuden a estos y que el estado, municipio y autoridades de control de estas pandemias de ambos gobiernos, están en posición de hacerse de la vista gorda.

Carlos, integrante de una familia que buscaba algo que comer y de paso ver que compraban, dijo que, “a veces da miedo pensar el andar entre tanta gente, pero para poder disfrutar el paseo debes olvidarte de eso”, manifestó, que la gente ya está cansada y quiere volver a su vida normal, aunque en este semáforo aún estén restringidas muchas cosas.

Para Karla, quien paseaba con sus amigas en el tianguis, el andar ahí se trataba de un paseo y de paso comprarle unas cosas a su madre, referente al semáforo comento que pues ellas veían que la gente anda como si nada, a ellas les parecía algo normal, y coincidió con el primer entrevistado, al señalar que la gente ya está cansada y llega un momento en que se arriesga, tratando de volver a tener su vida como antes.

Don Carlos, quien monta su tendido cada fin de semana, para vender herramienta varia de medio uso, que compra poco a poco y revende en el sitio, además de algunos otros artículos que llegan a sus manos, dijo que a estas alturas es imposible hacer que la gente haga caso, ya que al principio ellos trataron de medir distancias y pedir a la gente que se separara, pero al haber tanta ya no es posible y así pues ni para que les dicen, agrego que unos hacían caso y otros se molestaban por lo que decidieron dejar de hacerlo.









