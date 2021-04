Tianguistas preparan plantón para que gobierno los deje trabajar

Ciudad Juárez.- Tianguistas de la ciudad, realizarán plantón en las oficinas de Pueblito Mexicano si no les permiten colocarse para la próxima semana, pues aseguran que más de los 15 días no los podrán resistir.

José Luis Olivas, representante del Mercado San Francisco, Héroes de México y Riberas del Bravo, calificó al gobierno como selectivo, ya que no es posible que sólo dejen operar a ciertos establecimientos donde inclusive hay más riesgo de contagio.

“Si para la próxima semana no nos dejan trabajar, nosotros iremos al Gobierno del Estado para ver de qué forma nos van a ayudar porque no podemos dejar de trabajar porque no recibimos nada del gobierno pero sí aportamos”, señaló.

Comentó que ellos acatarán las restricciones del semáforo naranja sólo está semana, ya que más del 30 por ciento de la población juarense vive de este negocio, “la mayoría de los que trabajamos en esto no tenemos otro sustento”, agregó.

Asimismo, señaló que no sólo los están perjudicando a ellos, sino a toda la población que acude a las segundas en busca de precios por debajo del mercado.

“Si la gente va a los supermercados y les falta un peso no le dan el artículo, acá con nosotros les puede faltar la mitad y se los damos, porque uno ve que la gente necesita lo que está comprando”, expresó.

Dijo que hasta ahorita han visto al gobierno muy pacifico, sin la intención de apoyar a los ciudadanos que se están quedando sin sustento económico debido a estas restricciones, pues señaló, que no es posible que mejor se les está asignando presupuesto a los partidos políticos o a obras que no se necesitan en lugar de apoyar a cientos de familias que se han visto perjudicadas económicamente.

Mencionó que en algunas ocasiones los han dirigido a diferentes dependencias para que soliciten apoyo, sin embargo, tal pareciera que ponen todas las trabas para que no puedan obtenerla. “Es como una piñata, cuando ya le va a pegar uno la suben más para que uno no la alcance”.

Por último, dijo que harán todo lo que se tenga que hacer para poder trabajar, pues esta pandemia indica que aún va para largo y ellos no pueden estar sin trabajo, mucho menos los fines de semana, cuando obtienen la mayor ganancia.

