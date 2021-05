Tiene ya Andrea Meza su muñeca

“Ya crearon mi muñeca”, escribió en sus redes sociales Andrea Meza, la nueva Miss Universo, su mensaje lo acompaña con una imagen en la que se ve la representación que le hicieron, por lo cual ya la chihuahuense tiene su propia muñeca.

Informó que crearon una muñeca inspirada en ella y su atuendo del pasado domingo donde porta un vestido rojo, tiara plateada así como grandes aretes similares a los que ella llevó al concurso de belleza.

La diseñadora de Tailandia Phatcharanan Kruangkan fue la creadora de esta nueva colección. La publicación sorprendió a los fans y seguidores de Meza.

Las reacciones no se hicieron esperar y hubo de todo, quienes aplaudieron el gran logro y homenaje que le hacen a Meza con esta muñeca y otros que no estaban de acuerdo en ciertas características, entre la más señalada está el color de piel, sin embargo, la imagen ha causado sensación y ya lleva cientos de "me gusta".

“Le falta una bronceadita a la piel ¿no?”, escribió un usuario en Twitter, a lo que inmediatamente los seguidores y fans de la mujer más bella del mundo lo señalaron como racista, otros igualmente aplaudieron el trabajo de la artista Phatcharanan Kruangkan, quien en su descripción menciona que es modista para muñecas.