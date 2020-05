Tienen 15 días para “salvarse”, más de 7 mil alumnos que no se han reportado

El vocero de los Colegios de Bachilleres, Fernando Mendoza, informó que los más de 7 mil estudiantes que no se han contactado con sus maestros durante el periodo de educación a distancia, aún tienen la oportunidad de salvar el semestre, estableciendo comunicación y presentando trabajos durante los próximos 15 días restantes para concluir el periodo.

“Estos alumnos aún no están reprobados, y como se dijo en su momento por parte de la Secretaría de Educación y Deporte, a nadie se va a reprobar por la contingencia, pero si un alumno tiene los medios para tomar clases a distancia y no lo hace puede reprobar, ya veríamos en su momento si se aplica un examen no ordinario”, afirmó.

El vocero en el estado recordó que son 42 mil jóvenes los que estudian en alguno de los 31 colegios, y debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19 que obligó al confinamiento, se asumió la decisión que dictó la Secretaría de Salud para implementar las clases a distancia.

En el caso específico de los colegios de bachilleres, una semana antes del 20 de abril, (cuando inició la modalidad virtual), el personal docente tomó una capacitación para esta nueva forma de impartir clases, en tanto que el personal directivo activó una plataforma especializada en los temas a trabajar.

Además de dicha plataforma en la que pueden estar conectados de manera permanente quienes tengan esa posibilidad, también se han utilizado llamadas por celular, mensajes grupales o individuales a través de la aplicación WhatsApp, o bien, la revisión esporádica de correos electrónicos para que quienes no cuentan con servicio de internet en casa puedan enviar trabajos y recibir información.

Lo anterior se consideró luego de una encuesta que reveló que sólo el 45% de las y los estudiantes tiene una computadora propia con internet.

Al respecto, Fernando Mendoza indicó que esto no ha sido el motivo por el que los estudiantes no se han comunicado con sus maestros, ya que si bien no tienen un equipo propio, la mayor parte de los jóvenes accede por medio de una computadora o celular de padres o hermanos, incluso a través de mensajes de texto o llamadas, “por lo que se puede decir que prácticamente el 100% de los alumnos ha tenido la posibilidad de estudiar desde casa”, afirmó.

Por otra parte, en apoyo a la estrategia de clases a distancia, los colegios de bachilleres han trabajado con la herramienta llamada “Prevee”, mediante la cual se envían notificaciones al celular de los padres de familia, para lograr una retroalimentación.

El vocero recordó que la modalidad a distancia se implementó de manera rápida y urgente, dadas las circunstancias de la pandemia que obligaron a tomar la decisión del confinamiento, por lo que se trabajó en medida de lo posible para que no se perdiera el semestre.

El pasado viernes, la directora de Colegios de Bachilleres, Teresa Ortuño, informó que el 18% de los 42 mil estudiantes no ha tenido contacto con sus maestros, lo que equivale a más de 7 mil jóvenes, que a lo largo de dos meses no se han comunicado.

Fernando Mendoza dijo que la cifra suena alarmante, pero en realidad los alumnos pueden salvar el semestre durante los próximos 15 días restantes, pues la idea es que todas y todos terminen y aprueben a distancia, sin embargo, no se aprobará a quienes pudiendo establecer contacto y enviar trabajos no lo hayan hecho por desinterés.

Además dijo que los maestros ya tienen conocimiento del desempeño de sus alumnos, pues trabajaron con ellos de manera presencial más de la mitad del semestre, por lo que tienen más herramientas para calificarlos.

Añadió que la semana próxima se tendrá la penúltima evaluación semanal sobre el comportamiento de la educación a distancia, y será cuando se determine el porcentaje de quiénes deberán presentar un examen extraordinario, o bien trabajos que avalen que realmente merecen pasar el semestre, por lo que hizo un exhorto tanto a padres de familia como los estudiantes para que aprovechen la oportunidad que aún tienen de aprobar.

Te puede interesar: