Toda una odisea esterilizar su mascota

Sin duda las campañas de esterilización han sido clave para reducir la población de perros y gatos en la ciudad, pero para los que tratan de aprovechar el departamento de esterilización del municipio, hay que vivir una odisea para lograrlo.

Ha sido poco el beneficio a la ciudadanía del programa permanente de esterilización, quejosos dicen que regresan a los perros y gatos por todo, los afectados dijeron los traemos aquí porque no tenemos dinero para llevarlo a otros lados y lo primero que nos piden es que vayamos con un veterinario para que estén al 100% de salud coincidió la mayoría de los aspirantes a esterilizar sus mascotas luego de la espera de por lo menos cinco horas.

El departamento de salud en notas periodísticas había informado que al día los empleados levantan 50 cadáveres en la ciudad los cuales mueren de hambre, arrollados o asesinados por sus propios dueños,

Salud agrego que cada semana se sacrifican unos 500 perros que no son reclamados, ya que por semana son recibidos al menos unos 200 perros en las jaulas de la perrera municipal, donde para acabar con la sobrepoblación al pasar 72 horas y no los recojan son candidatos a sacrificio.

Aunado a esto Alma Morfin vocera de la asociación Pro Defensa del Animal A.C., dijo que en la ciudad hay más de 150 mil canes callejeros.

Hay que hacer fila desde las 3 de la Mañana

Quienes se interesan por obtener este servicio al acudir o llamar para informes reciben la orientación de que se abre a las 8:00 am y de ahí se atienden solo a diez animales sean gatos o perros.

La información añade que tendrá que tener 12 horas de ayuno, 6 horas sin tomar agua, bañados contra garrapatas y pulgas, si fueron vacunados deben ser más de quince días atrás.

Quienes asistirán por primera vez se llevan la primera experiencia de que después de las 4:30 am ya no hay lugar, y aún así permanecen con la esperanza de ser atendidos. Quién les marca la pauta es el encargado del changarro, quién poco antes de la hora convenida sale para preguntar el orden.

Cuando la gente no sabe y es su primera vez hasta se anotan en la lista que inicia el primero en llegar con la intensión de lograr colarse entre los agraciados. La realidad es que el mandamás del sitio ignora las listas y solo se aboca a cuestionar quien llegó primero, pero si alguien se llega a dormir y se brinca el lugar ya ni como reclamar.

Una vez educado para saber que hacer al día siguiente regresa más temprano esta vez antes de la cinco de la mañana, como si fuera lograr una cita médica del “glorioso” Instituto Mexicano del Seguro Social.

¡Ah, sorpresa! Al día siguiente llega bañadito y hasta con café pretendiendo ser de los primeros, pero fue en vano pues los que ya pasaron la travesía y el mal genio de quien encabeza el orden, se encuentran ya en los diez lugares, y hasta les recomiendan mejor irse a dormir y madrugar aún más al día siguiente.

Ya con la doble experiencia sin pensarla y con un gran esfuerzo la persona se apronta a las puertas del centro a las 3:00 am, porque de otra manera no alcanzará.

Tras convertirse en un experto en la odisea ahora hasta en guía se convierte de los primerizos. Increíble pero aún no acaba la encrucijada, pues a pesar de que en la lona informativa colocada en el exterior del inmueble dice que todos los días serán esterilizados 18 animales, solo entran diez.

Estos deben también cumplir con los requisitos de ser de una edad mayor a 5 meses, no estar en celo, no estar amamantando o no estar preñada.

Manuel, uno de los victoriosos de la jornada mencionó que su “primera vez” fue un miércoles cerca de las 6:00 am y fue cuando se esperó a ver si lograba una oportunidad en la espera y debió volver para el jueves.

Esa ocasión se apostó muy listo a las 4:50. Quienes ya tenían ya experiencia le indicaron que mejor se fuera a dormir y a la mañana siguiente madrugara pero al menos a las 3:00 horas, igual que Doña Martha de 71 años de edad.

Esta amante de las mascotas en su tercer intento dijo que tiene 8 perros y 6 gatos rescatados y que cuando tiene dinero paga el servicio de esterilización, pero hoy día está sin trabajo y debió recurrir a lo gratuito. "Hoy fui la primera, pero llegué a las 2:30 para no errarle", dijo entre quejas somnolienta.

Ya con el veterinario

Una vez que logro entrar Manuel con el medico este de inmediato le ordeno pasarlo a la pesa, para de ahí pasarlo a la camilla metálica que tienen para los pacientes, fue aquí cuando llega la mayor decepción pues al responder sus preguntas estas cada vez son más difíciles pues ninguna le gusta.

Es decir cosas como ¿Cuándo lo vacunaron por última vez? ¿ha tenido garrapatas?, ¿esta Desparasitado? Entre otras a las cuales recibe el dueño puras críticas, incluso se atreve a decir que los venenos que venden ya no sirven y que si hay que fumigar la casa lo haga un experto.

Manuel ya había llevado con anterioridad a la hembra que tiene de mascota pero se la habían regresado por presentar temperatura, estar previa al celo o simplemente porque tenía sus partes inflamadas, así que su última opción era castrar al macho.

Todas estas trabas y para acabarla la receta y orden de que primero lleve a su perro a un veterinario para que cuando su salud este al 100 % lo lleve de nuevo para así operarlo quita a los dueños las ganas de hacerlo pues no cuentan con el dinero.

Muchos de los que acuden a tratar de obtener este servicio desisten en sus intentos y mejor así los dejan o bien hasta se tienen que deshacer de sus mascotas de otras maneras, cabe mencionar que esta casa editora trato de localizar al funcionario responsable de estos centros de esterilización pero jamás respondió.

La intención era cuestionar la veracidad de los procedimientos y de las formas de filtro que llevan a cabo pero sobre todo el por qué la gente debía arriesgar su seguridad formada en este lugar tan solitario desde las 2:30 de la mañana.

Así mismo de los condicionamientos que pone el médico para operar, ya que las otras campañas organizadas por asociaciones civiles reducen en a un 20% sus impedimentos pues aseguran que la idea es disminuir la población y dar oportunidad a la gente que no puede pagar.

Esta doña consuelo como opción en la intentona

Una de las suertudas que conocía una “tranza” poco conocida por la gente, por medio de otra amiga contacto a doña Consuelo una mujer de avanzada edad y que es vecina de la colonia Industrial misma que según los entrevistados ofrece sus servicios a discreción.

Aquí también se dieron cuenta quienes iban varios días se de pronto se le veía ir mucho y decir que le apartaba a su sobrina un espacio, doña Consuelo ya se la sabe y llega desde las 3 de la mañana para obtener un lugar.

El asunto con Consuelito es que resulto que se trata de algo así como un “coyote”, es decir ella hace fila por los interesados y les cobra una módica cantidad para que no hagan fila y asegurarles un buen lugar entre los diez diarios.

Esto fue confirmado por uno de los asistentes el cual observo toda la maniobra de la mujer hasta llegar al pago de a quien le presto el servicio, esto aunque a la malagueña es aceptado por la gente pues no hay tal tranza pues la mujer se forma en plena madrugada como todos.





