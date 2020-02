"Todo el problema de violencia viene con iniciativas de aborto"

“Todo este ambiente de violencia, de inseguridad que se ha dado –particularmente cuando se trata de mujeres y más de niñas-, todo el problema de la violencia viene con las iniciativas del aborto, en contra de la vida. Qué bueno que haya reacción frente a este ambiente de violencia, hay que subrayar, que nuestra labor como cristianos es hacer comunidad: no podemos estar poniendo a hombres contra mujeres, ni aplaudir que los hombres realicen acciones que denigran, que destruyen, que matan la vida de la mujer”, destacó el presbítero Gustavo Sánchez Prieto, vocero de la Arquidiócesis de Chihuahua.

RECIBE LAS NOTICIAS DE EL HERALDO DE CHIHUAHUA DIRECTO EN TU WHATSAPP, DA CLIC PARA SUSCRÍBIRTE

La declaración fue en relación con el movimiento “El nueve ninguna se mueve”, en el que se ha convocado un paro nacional de mujeres, como protesta por los feminicidios que han azotado a la sociedad mexicana.

El padre Sánchez Prieto señaló que el evangelio invita a recorrer el camino de justicia, de verdad, de reconciliación y de paz.

Lo más importante defender a nuestras niñas y mujeres: Maru Campos

“Lo importante no es si paramos o no, lo importante es que todos, hombres y mujeres, defendamos a nuestras niñas y mujeres, no importa si es con el pañuelo, el paro o si es una ideología de izquierda o derecha”, señaló la presidente María Eugenia Campos Galván sobre el paro nacional al que se está convocando para el próximo 9 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer.

La edil capitalina dijo que las mujeres que laboran en el Ayuntamiento tienen la oportunidad de hacer el paro. “La causa son las mujeres, su defensa y dignidad, aquí no hay ideologías, no perdamos el piso ni nos desenfoquemos de lo que es importante”.

María Eugenia Campos Galván pidió no entrar en las pugnas entre ideologías o grupos políticos para que no se pierda la causa por la que se lucha, que es un alto a la violencia que se ha generalizado en contra de niñas y mujeres.