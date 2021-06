Todo un ejemplo como papás deportistas

Como grandes ejemplos no solo para la sociedad en general, sino para su papel dentro del rol de papás en el entorno familiar, grandes deportistas chihuahuenses de varias disciplinas festejan hoy domingo el Día del Padre con la satisfacción de estar cumpliendo con su rol que les corresponde en este sentido.

Convencidos de que la practica del deporte les ha ayudado a conseguir grandes logros en lo personal y en lo deportivo, están conscientes de que su ejemplo para sus hijas e hijos es determinante para promoverles a ellos el gusto por la realización de actividades sanas. Su impacto se verá reflejado en diversos momentos en sus vidas, lo que para los papás deportistas será todo un orgullo y satisfacción.

ANDY ARNOLD GARCÍA SANDOVAL

Foto: Leopoldo López | El Heraldo de Chihuahua

Fútbol Soccer

“En lo personal me gusta inculcarle a mi pequeña hija Mia Fernanda el gusto y su pasión por el deporte que ella misma elija en su momento y apoyarla de manera decidida para que lo practique de manera segura y sana”.

“Creo que el reto principal es ayudarle a mantener el gusto por el deporte y compartirlo con ella, promoviéndole de igual manera los valores como el respeto, amor y honestidad ante todo”.

HORACIO NAVA REZA

Foto: Leopoldo López | El Heraldo de Chihuahua

Caminata (50 kilómetros)

“Ser papá es increíble, no hay nada igual, ni siquiera comparable. Que ellas, mis hijas Ximena y Valeria, me vean como competidor activo en Juegos Olímpicos es una de las mejores satisfacciones que tendré en este año, lo que me motiva y me compromete para dar lo mejor de mi mismo”.

Trato de inculcarles la disciplina, perseverancia, ser soñadoras. Pero sobre todo que cualquier cosa que hagan lo disfruten, que sean felices haciendo lo que les guste”.

LUIS ARTURO CERA

Foto: Leopoldo López | El Heraldo de Chihuahua

Fútbol y Corredor

“Quiero que ellos, Elizabeth, Sujei y Jeffrey, disfruten al máximo la practica del deporte como una manera integral de lograr su desarrollo como personas y como deportistas cuando se desenvuelvan en esta sociedad y afronten los grandes retos.

Mi principal reto es lograr que ellos disfruten al máximo la práctica del deporte, y además darme el tiempo necesario para compartir con ellos todos sus aprendizajes que obtienen día a día como una forma de trabajo constante y respeto para los demás deportistas.

VÍCTOR MANUEL ZALETA REYES

Foto: Leopoldo López | El Heraldo de Chihuahua

Boxeador

“Pues mi mayor satisfacción es poder disfrutar con mis hijos Víctor Manuel y María Fernanda los grandes momentos de juegos y actividades físicas al aire libre. Mi principal reto es que comprendan que el deporte y la actividad física son las mejores actividades que puede realizar una persona”.

“Los valores que les he inculcado son los mismos que mis papás me inculcaron a mi y a mis hermanos como la honestidad, lealtad, solidaridad, amor, gratitud, tolerancia, pero muy en especial el respeto, valores que son muy importantes en la vida como en el deporte”.