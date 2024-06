Toman la Benemérito de las Américas tras reingreso de alumno con antecedentes de amenaza

Con la intención de pedir la destitución del director, madres y padres de familia tomaron la escuela Primaria Benemérito de las Américas, al sur de la ciudad, donde no permitieron que alumnos ni maestros ingresaran al plantel, mientras pedían firmas a los padres que estaban llevando a sus hijos a la escuela para demostrar a las autoridades académicas que es la mayoría quien no quiere al director.

De acuerdo con los testimonios de múltiples madres de familia, el querer remover al director de su cargo se debe a que volvieron a aceptar a un niño en el 4to año, quien en febrero de este mismo año había amenazado con llevar un arma a la escuela para asesinar a sus compañeros y a su maestra.

Las madres y padres de familia preocupados por la veracidad de la amenaza, pidieron hablar con el director Pedro Peña, siendo supuestamente rechazados, por lo que una madre de familia acudió a la Fiscalía General del Estado (FGE) para dar aviso y que se realizará una investigación.

De esta forma, los agentes de FGE buscaron al menor y a sus padres para ver que tan cierto era que el niño tuviera acceso a un arma de fuego: “a la semana de haber puesto la denuncia nos avisaron que el niño ya había sido canalizado a las instancias necesarias y nos prometieron que no iba a regresar a la escuela por cuestión de seguridad, tanto de él como el de nosotros”, comentó una madre de familia.

No obstante, tras meses de no haber pensado en lo ocurrido, el pasado viernes se enteraron de que el mismo niño había vuelto a la escuela, hecho que dejó a las madres y padres de familia inconformes, debido a que insisten en que ahora la escuela no es un lugar seguro y la mayor parte de la culpa es de el director Peña.

Según los padres de familia, en este plantel han habido múltiples casos de acoso escolar que aparentemente no han sido reportados a las autoridades, dado a que el jefe de sección que llegó a la escuela para atender la problemática, no tenía conocimiento sobre estos casos.

“Esta escuela ya no es un lugar seguro para dejar a nuestros hijos”, comentó una de las madres de familia, quien contó que en una ocasión, hubo un caso de un niño que fue golpeado por otros seis de sus compañeros, quedando en mal estado, y que aun en este caso, el director aparentemente no hizo nada para solucionar el bullying.

Por estas razones, los padres de familia están tomando la escuela y pidiendo la destitución Pedro Peña, tras 24 años en su cargo como director de la Primaria Benemérito de las Américas, la cual se encuentra en la colonia Valle Dorado, al sur de la ciudad.

Leonel Alfonso González, quien es el jefe de Sector informó que luego de que se enteraron de lo ocurrido con el menor de edad por la queja realizada en Derechos Humanos por la madre de familia, estos remitieron el documento a las autoridades encargadas de las escuelas Primarias y de ahí se estableció una investigación conforme a la ley, en la que dice que el niño debe recibir educación durante el desarrollo de esta.

El menor estuvo dos meses sin acudir a la escuela, tiempo en el que supuestamente los padres de familia tuvieron que haberlo llevado a terapias y con un psiquiatra, debido a que según González, este padece de una condición que no mencionó, pero que requiere de medicamento para poder mejorar su situación en cuestión de comportamiento.

Sin embargo, los padres de familia continuaron con la toma de la escuela, debido a que son varios los alumnos que supuestamente fueron golpeados por el niño en cuestión y temen que de no cambiar la administración de la escuela, sus hijos se encuentran en peligro de sufrir bullying.