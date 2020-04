Tomarán clases en línea 40% de niños

Alrededor del 40% de los alumnos de educación básica podrán acceder a las clases virtuales a las que convoca la Secretaría de Educación y Deporte en medio de la contingencia sanitaria. Pocos tienen acceso a una computadora, a un smartphone y a internet.

Los alumnos que no cuenten con computadora e internet en su vivienda para acceder a las clases virtuales este 20 de abril, deberán continuar con el repaso de lecciones en sus libros de texto gratuito, así lo dio a conocer la Secretaría de Educación y Deporte. En Chihuahua alrededor del 59.55% de los hogares no cuentan con computadora y el 61.7% no tiene acceso a internet de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares.

En medio de la emergencia sanitaria, el regreso a clases de manera virtual el próximo lunes será un problema para muchas familias, sobre todo las que radican en zonas rurales e indígenas, en este último caso incluso se quedaron sin alimentos al dejar la escuela en modalidad de albergue. En Chihuahua existen 12 mil 257 localidades y sólo un 40% cuenta con internet, según la encuesta elaborada por el Inegi.

El acceso a internet se ha concentrado en entornos urbanos, ya que 7 de cada 10 personas que viven en ciudades cuenta con acceso a la red, mientras que en el caso de los entornos rurales, sólo 4 de cada 10 personas tienen acceso a internet, de acuerdo con los resultados de la encuesta. Chihuahua es uno de los estados donde la brecha entre el entorno rural y urbano es mayor.

En la zona urbana existen hogares sin acceso a internet o una computadora. Entre ellos los alumnos que atiende el profesor Eduardo Loera, de los 25 niños y niñas de cuarto grado, sólo 5 tienen una computadora o laptop, así como internet, el resto no, y aunque la mayoría tiene celular, el pago de datos es a través de recarga y sólo pueden tener acceso a WhatsApp, pero no a descargas de material y videoconferencia no será posible.





