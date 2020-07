Tomarán protesta Comités Municipales del PRI

Sesenta presidentes de los comités municipales del Partido Revolucionario Institucional en el estado, tomarán protesta el día de mañana a las 9:00 horas, en una ceremonia presidida por Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional y el diputado Omar Bazán Flores, presidente del Comité Directivo Estatal, quien fungirá como anfitrión.

Yuriel Armando González Lara, quien tomará protesta como presidente del Comité Municipal en Nuevo Casas Grandes, realizará el acto protocolario de manera diferida, y el día de mañana acudirá solo la Secretaría del Comité Municipal. La ausencia de González Lara, se debe a que debe atender asuntos laborales de su profesión como abogado, que se encuentra vigente en su desempeño.



El abogado, ha señalado que por decisión propia se retirará de la toma de protesta, para enfrentar un proceso de aclarar una situación en la que unos clientes fueron detenidos, y se le involucró indebidamente al caso Lebarón.



“Próximamente estamos a una toma de protesta; a la cual, su servidor se va a retirar de momento, por una situación. Por el hecho de que voy a hacer que aclaren estos hechos. Como abogado, legalmente voy a tomar consecuencias”, afirmó en entrevista a un medio radiofónico.



Declaró que estuvo defendiendo a un cliente, ejerciendo el trabajo al que se dedica, y del que ha vivido honestamente, “en lo personal, estoy molesto, porque no tienen por qué meter al Partido. Esto lo están haciendo políticamente personas malintencionadas. En ningún momento he sido detenido –me transportaron con ellos-, pero no en calidad de detenido porque yo tuve mis teléfonos, con acceso a llamadas. Estuvo todo bien”, afirmó.



González Lara explicó que el motivo de su ausencia durante la toma de protesta es porque se ocupará de presentar las denuncias, para demostrar legalmente la situación, sin dañar al partido.



El resto de los 60 comités programados para rendir protesta mañana realizarán el protocolo correspondiente.





