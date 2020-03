Trabajan tan duro como los hombres

“Me gusta mucho el trabajo pesado, no me hago más ni menos que un hombre; no tengo preferencia, ni me gustaría, porque todas las mujeres somos fuertes si nos lo proponemos. Jalamos parejo tanto hombres como mujer”, destacó Yesenia Carrasco Carreón, con nueve años trabajando en Limpieza Urbana y 43 años de edad.

Yessy, como es llamada cariñosamente entre sus compañeros de trabajo, combina su labor en Limpieza Urbana de Municipio, con su labor en casa, como madre y también como abuela, de un varoncito que saca la faceta más tierna y amorosa de ella.

“Mi Padre Dios me da la fuerza, y adelante pa`delante”, dijo al tiempo que refirió que sufrió violencia familiar y hoy disfruta de su vida en paz y trabajando en una labor que le gusta.

