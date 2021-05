Trabajaré por un Chihuahua de primera y no de cuarta: Carla Rivas

La candidata del PAN a diputada local por el Distrito 18, Carla Rivas, aseguró que a su corta edad cuenta con la suficiente experiencia, la trayectoria y los conocimientos para desarrollar un excelente papel legislativo, desde donde gestionará que los presupuestos de egresos contemplen la inversión en obra e infraestructura para su distrito, en el cual existen colonias con bastantes problemas, sobre todo de servicios básicos.

Destacó que es el Distrito 18 el que más jóvenes y adultos mayores tiene, motivo por el cuál expresó que una de sus propuestas de campaña es entorno al empleo, por lo que ha sostenido reuniones con empresarios, la sociedad civil organizada, el sector maquilador, entre otros, con el objetivo de impulsar los beneficios fiscales que permita a las empresas incrementar su plantilla laboral.

“Hay muchos jóvenes pero no los contratan porque no tienen experiencias, son mucho y ellos quieren trabajar, es decir, no quieren las cosas regaladas sino que se les ofrezcan las condiciones necesarias para poderse desarrollar e ir generando experiencia”, reiteró la candidata panista.

Asimismo comentó que ha entablado reuniones con líderes deportistas para poder conformar un esquema de trabajo para el fomento e impulso al deporte y poder mantener a los jóvenes lejos de las drogas y actividades que no abonan nada a su desarrollo.

Carla Rivas, detalló que tiene casi 5 años trabajando como asesora legislativa en el Congreso del Estado, participando en comisiones como Fiscalización, Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Desarrollo Municipal y Fortalecimiento del Federalismo, entre otras relacionadas con la gestión social y las leyes.

“Vamos a ganar, el Distrito 18 va a tener una diputada joven con mucha energía, mucha fuerza y mucha experiencia y que va a saber representar bien a todos y cada uno de los ciudadanos; el trabajo habla por uno mismo, por eso pido a la gente que vote por los candidatos del PAN para seguir haciendo de Chihuahua un lugar de primera y no de cuarta”, señaló Carla Rivas.