Trafican con pruebas Covid; se trata de un nuevo mercado negro

Ciudad Juárez.- Más de 500 pruebas serológicas o rápidas de Covid-19 se han retirado de los laboratorios por parte de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris), por no estar en el listado oficial autorizado por Cofepris o no se pudo acreditar cómo se adquirieron.

Karina Armendáriz, enlace de comunicación de la Coespris informó, que el aseguramiento fue tanto en laboratorios de Ciudad Juárez y de Chihuahua, ya que es donde se concentra mayor población.

“Cuando acudimos a los laboratorios o las farmacias y almacenes vemos qué tipo de pruebas tienen, si tienen una variedad de pruebas serológicas o rápidas y están dentro del listado de Cofepris lo que nosotros hacemos es solicitarles la documentación de cómo la adquirieron, a quién la adquirieron, para garantizar que sea una compra legal. Si nosotros llegamos y vemos qué hay pruebas que no están dentro del listado se aseguran porque no están autorizadas en el registro sanitario”, explicó Armendariz a El Heraldo de Juárez.

Ante esto comentó que en los últimos 3 meses se han asegurado de los laboratorios y almacenes del estado 544 pruebas serológicas.

“Nosotros desde que comenzó todo el tema de la pandemia nos dimos a la tarea de primero ir a visitar los laboratorios porque cada día las cosas van cambiando en un principio el tema era demasiado nuevo y Cofepris y el InDRE comenzaron a trabajar el tema de las pruebas PCR y serológica. En primera instancia los primeros meses se autorizaron, se les dio autorización a aproximadamente diez pruebas serológicas para que pudieran distribuirse a través de los laboratorios a las personas y garantizar que de alguna manera eran las viables y confiables y que tuvieran un registro sanitario”, añadió.

Ante esto actualmente en el país se tienen 39 pruebas serológicas aprobadas oficialmente por la Cofepris, las cuales pueden encontrarse en la siguiente liga: https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/comunicado-relativo-a-pruebas-serologicas-para-sars-cov2-covid-19.

Llama Salud a no relajar las medidas

A su vez informó que pese a que existen cientos de vendedores de cubrebocas en cualquier punto de la ciudad no se realizan inspecciones, ya que únicamente se revisa por parte de Cofepris que los insumos médicos de ese tipo sean los adecuados y cumplan con las especificaciones cuando se trata de material de uso para hospitales, sin embargo, los que se ofertan en la vía pública o cualquier otro punto no son regulados.

“Nosotros nada más regulamos los que son a manera quirúrgica, pero no lo hacemos directamente nosotros, eso lo hace Cofepris ellos deben de tener un registro sanitario y obviamente deben de cumplir con ciertas características a nivel de industrialización tanto para la producción para distribución, pero únicamente para los que son quirúrgicos, los que se usan por las personas, los que se fabrican a nivel poblacional digámoslo de esa manera, no los estamos nosotros regulando, únicamente los que están en el tema hospitalario, pero no como Coespris sino cómo Cofepris”, explicó Armendariz.

En cuanto al gel antibacterial señaló que como Coespris se hizo una búsqueda intencionada de geles en diferentes farmacias, almacenes y demás lugares donde se ofertan para enviarlos a la Cofepris y que se hiciera un muestreo y revisar si existía alguna situación o que no contaran con una sustancia conocida como metanol.

Señaló que la revisión se hizo aleatoria, sin embargo, pese a la alerta nacional qué lanzó la Cofepris por la sustancia en el gel antibacterial en el estado no se detectó alguno con metanol.

Por último informó que para evitar que los ciudadanos sean engañados con venta de pruebas serologicas en redes sociales o con insumos médicos de dudosa calidad pueden denunciar al 911 o al número 800- 552- 50- 52 para que se haga una visita y se revise que el material que se oferta esté debidamente registrado y cumpla con las normas oficiales.

Te puede interesar:





Local Chihuahua, entre los menos informales y con más participación económica

Local Dan prisión preventiva al 309; aún sin cargos por muerte de Uriel Loya

Local Solicitan donadores de sangre para pacientes en el IMSS y Palmore