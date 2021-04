Tras 2 años de desabasto, regresa vacuna vs la tuberculosis

A partir de este lunes, los hospitales públicos contarán de nuevo con la vacuna contra la tuberculosis BCG (Bacillus Calmette-Guerin) luego de dos años desabasto, informó el infectólogo pediatra, Moisés Ramírez López.

Detalló que es de vital importancia que las y los niños menores de cinco años, que no cuenten con la vacuna, deben recibir este biológico, pues es la única manera de evitar las formas graves de tuberculosis, como puede ser la tuberculosis en cerebro o en la columna vertebral, que a su vez deriva en deformaciones.

“La BCG es muy importante, ya que es una vacuna viva, pero la intención es proteger las formas graves".

“En Chihuahua desde octubre de 2019 no se podía aplicar. La vacuna ya llegó a la ciudad, y al estado y se empezó la distribución, ya me informaron que está en el sector público únicamente”, puntualizó el especialista, quien señaló, se podrá acceder a la misma de manera gratuita.

Explicó que la vacuna BCG, se encuentra en un recipiente del cual se obtienen diez dosis, y tiene que estar cuidado de forma adecuada, en un refrigerador a una temperatura óptima, y libre de la luz ultravioleta.

En este sentido, señaló que si sólo acuden dos personas a vacunar a sus hijos, no se abrirá el frasco del biológico, pues se desperdiciarían el resto de las dosis (ocho), “por esto es muy importante que lleven a sus hijos, no importa si no son recién nacidos, se establece que puede aplicarse hasta los cinco años”.

Recalcó además, que por el momento no se tiene en el sector privado, pero se puede acudir a un nosocomio público, y ahí se atenderán, excepto aquellos casos en que los niños presenten un sistema inmunológico deficiente, “con cáncer, o que estén bajo tratamiento inmunosupresor severo; tampoco a quienes pesen menos de dos kilos”.

Por último, exhortó a padres de familia a informarse sobre esta vacuna y recordó que aunque puede causar efectos adversos como cicatriz en el hombro, los beneficios son muchos.